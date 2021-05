Sin margen para dejar escapar puntos

Carro insiste en que el partido de hoy (A Senra, 18.00 horas) no va a resultar sencillo. En la primera vuelta, el Ribadumia consiguió ganar gracias a un doblete de Hugo Soto, pero el técnico aurinegro reconoce que “no fue nuestro mejor encuentro, pero conseguimos sacar tres puntos muy importantes que, ahora, también necesitamos”.

A pesar de ser un equipo descendido, el As Pontes cuenta con un buen bloque, con jugadores contratados en la categoría. Entere ellos se encuentra el veteranísimo Rubén Pardo que todavía no ha perdido el olfato goleador a pesar de que su presencia no es tan clave como temporadas anteriores. Otros nombres son el del delantero Mitogo, Iñaki o Dani Fernández, jugadores de mucha calidad que pueden meter al Ribadumia en problemas si no es capaz de evitar los errores que muestra en la construcción del juego o en facetas defensivas.

Carro insiste en que el As Pontes “compite siempre desde que se ha liberado de la presión, todavía no ha sido capaz de ganar un partido en esta segunda fase, pero ha sido capaz de complicar a todos los equipos contra los que ha jugado”.

La clave del encuentro va a estar en que “sea el partido que nosotros queremos el mayor tiempo posible, y cuando el rival tenga el balón, hacerles sentirse incómodos, porque si les dejamos jugaer, nos vamos a encontrar un equipo capacitado para crearnos muchos problemas”.

Los aurinegros no van a poder contar con varios jugadores muy importantes para el esquema de juego de Carro. Así, entre las ausencias se encuentra la del goleador del encuentro de la primera vuelta en O Poboado, Hugo Soto, a la que se unen la falta de Cerqueiras, Paco y Óscar Martínez. Los tres se encuentran lesionados. El resto de la plantilla está convocada para afrontar un encuentro vital para evitar que la permanencia se aleje y mantener vivas las opciones que todavía conservan los aurinegros.