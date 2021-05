Pacheco: “A Lomba es superespecial”

En las filas del equipo coruñés llegará uno de los jugadores que hasta la pasada campaña defendió los intereses arlequinados. Un Carlos Pacheco que llegará además a Vilagarcía con doble ración de motivación después de cumplir una sanción de tres encuentros que le privó de disputar exactamente la mitad de esta liguilla de ascenso.

El futbolista pontevedrés llega dispuesto a darle continuidad en A Lomba a la victoria conseguida la pasada semana sobre el Alondras y que puso fin a cuatro derrotas consecutivas en la segunda fase. “Necesitábamos enganchar una victoria para fortalecer el ánimo. Los tres puntos nos dejan un buen sabor de boca para afrontar el partido contra el Arosa con las mayores expectativas posibles”, señaló Pacheco.

Precisamente con el Alondras, que recibe al Polvorín, se juegan los de As Somozas la defensa del quinto puesto. Una circunstancia que lleva al polivalente defensor a subrayar que “nos estamos jugando mucho. De cara a la primera eliminatoria de la semana siguiente queremos salir de A Lomba con un buen sabor y una buena imagen. Nuestra lucha está en encontrar la continuidad y la confianza. Veníamos de una dinámica supernegativa, porque no sacábamos los partidos adelante y ahora queremos afrontar las eliminatorias que vengan con la sensación de que podemos ganar a cualquiera y en cualquier escenario”.

Después de dos años como arlequinado con buena parte de la plantilla actual, Carlos Pacheco es un perfecto conocedor de las cualidades de sus excompañeros. Ello le lleva a asegurar que “el Arosa es un muy buen equipo. A nivel defensivo están muy bien trabajados y en las transiciones son un equipo matador. Me espero a un rival fortísimo y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión si queremos competirle”.

A lo que tampoco es ajeno Carlos Pacheco es a la situación por la que atraviesan los vilagarcianos tras lo sucedido en As Eiroas. Las lesiones de Campillo y Beda, sumadas a la expulsión de Pedro García, dejan al equipo limitado en cuanto a alternativas, pero el propio defensor del Somozas quiere dejar bien claro que “nadie puede negar que son bajas importantes, pero el Arosa tiene una plantilla muy competitiva. Todos los jugadores cumplen a buen nivel y siempre lo han demostrado”.

El jugador pontevedrés cumple una segunda etapa en el Somozas, club en el que reconoce “sentirme muy a gusto, aunque se echa de menos estar un poco más cerca de la familia”. Un club en el que además reconoce no estar presionado por lograr el ascenso de categoría, “desde el primer momento teníamos claro que teníamos que ir a por el play-off. Estar entre los tres primeros al término de la primera fase era el objetivo, pero no teníamos la obligación de ascender directos. Somos una plantilla con gente joven y gente veterana, pero con muchos chavales que han salido de juveniles”.

Hojas de ruta al margen, lo que también deja claro Carlos Pacheco que no le van a hacer ascos al destino deseado. “Lo que está claro es que ahora a ilusión no nos va a ganar nadie. Para nosotros estar aquí es un premio. Luego en las eliminatorias todo puede pasar. Es a partido único y evidentemente tendrán ventaja los que jueguen en casa, pero todavía hay mucho que jugar”.

Precisamente, hablando de jugar en casa, Pacheco no quiso pasar por alto la importancia que puede tener A Lomba en lo que está por venir. “Es un campo superespecial y uno de los mejores clubes en los que he estado. Le tengo mucho cariño al Arosa y a toda su gente. Me apetece muchísimo volver a jugar en A Lomba. Es un lugar con una atmósfera de fútbol que no te encuentras en ningún campo de la categoría y en muchos otros de ligas superiores. Cuando la afición del Arosa se hace notar se nota muchísimo. A mí me ha tocado jugar allí con la afición a favor y también en contra y se nota muchísimo en los dos sentidos”.