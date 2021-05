“Hay que asegurar la tercera plaza y esperar que, a la vuelta de tres o cuatro semanas podamos celebrar nosotros el ascenso como el Bergantiños; que el buen juego de hoy sea una semilla para los próximos partidos”. Esta frase la pronunciaba el técnico del Arosa al término del encuentro con el Bergantiños, en el que los arlequinados habían enterrado sus opciones de ascenso directo, pero mantenían intactas sus opciones de lograrlo a través del play off de ascenso.

Ese es el objetivo que se ha marcado el cuadro de Rafa Sáez que, el próximo domingo, tiene como misión, asegurar la tercera plaza ante un combativo Somozas en el campo de A Lomba. Los arlequinados se la juegan esa plaza con el Polvorín, que viajará a Cangas para medirse al Alondras que entrena un ex de los vilagarcianos, Jorge Otero, y que necesita los puntos para adelantar al Somozas en la clasificación.

Finalizar de tercero no es una tarea simbólica, sino que ampliaría las opciones de acabar siendo el equipo que se una a Arenteiro y Bergantiños, ya en la 2ª División RFEF. Como primer beneficio, el equipo arlequinado ya se evitaría jugar una ronda y entraría directamente en semifinales, pero a ello hay que añadir que, siendo tercero, jugaría todas las eliminatorias en el campo de A Lomba. Además, en caso de empate final, se le otorgaría la victoria por su mejor clasificación en las dos fases que se han disputado.

Los arlequinados no lo tendrán fácil, ya que a la dificultad que plantea el Somozas, con jugadores de la calidad de Pablo Rey, los vilagarcianos tendrán que hacer frente a las numerosas bajas que deja el encuentro que disputaron en As Eiroas. Rafa Sáez tendrá que volver a reinventar la alineación al tener una baja significativa en cada línea. En defensa, se caerá probablemente Campillo por molestias en los isquios, pero su plaza podrá ocuparla Ross, que regresa tras sanción, mientras que en el centro del campo tendrá que suplir al polivalente Pedro García, expulsado en Carballo. La baja más significativa es la del delantero Pedro Beda, una de las grandes referencias del equipo.

Dos partidos para conseguir el ascenso

El play off en el que va a participar el Arosa arrancará en cuanto se finalice la segunda fase. Lo hará con un doble enfrentamiento a partido único entre el quinto clasificado del grupo de los arlequinados (en estos momentos el Somozas) y el segundo del Grupo D (el Estradense a falta de un encuentro), mientras que el otro encuentro lo disputarán el sexto del Grupo C (Alondras a la espera de lo que pase en el último encuentro) y el líder del Grupo D (Racing Vilalbés). Los vencedores de estas dos eliminatorias se enfrentarán a Arosa o Polvorín y, ser tercero, garantizaría medirse como local al equipo peor clasificado tras las dos fases disputadas, es decir, al, en teoría, rival más sencillo. En caso de conseguir superar esa eliminatoria, el Arosa se clasificaría para la final que, en caso de ser el tercer clasificado, se disputaría en el campo de A Lomba. Al igual que en las anteriores eliminatorias, el encuentro se disputaría a 90 minutos, más treinta de prórroga si finalizan igualados, pero no habrá la lotería de los penaltis, ya que la directriz de la Federación Española indica que deberá ascender el equipo mejor clasificado durante la liga regular, es decir, el tercero del grupo del Arosa.