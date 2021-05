El Arosa tendrá que buscar el ascenso a la 2ª RFEF a través del play off. La única posibilidad que había de hacerlo de forma directa pasaba por ganar en el campo de As Eiroas ante el Bergantiños, precisamente el rival que peleaba por el segundo puesto. Los arlequinados pusieron en escena brega, intensidad y muchas ganas, e incluso, fueron capaces de sobreponerse a un tanto en contra, pero el equipo de Rafa Sáez sufrió demasiados contratiempos ante un rival diseñado para ascender, y lo acabó pagando, viendo como era el Bergantiños el que celebraba el ascenso al final del partido. De esos contratiempos, el que más preocupa es la lesión sufrida por Pedro Beda. El delantero brasileño ha sido fundamental para que el equipo arlequinado pelee por llegar a la 2ª RFEF y podría perderse los partidos de los play off

Con ambos conjuntos jugándose mucho en el encuentro, ninguno de los dos equipos quiso especular, lanzándose a una presión asfixiante sobre el rival. Prácticamente desde el inicio, comenzaron a sucederse las situaciones de cierto peligro. La primera fue un centro desde la derecha que obligó a Álex Cobo a adelantarse a su rival, mientras que la segunda fue un robo en el área rival de Pedro Beda, que se aprovechó de la relajación del central, pero que no fue capaz de encontrar a un compañero para batir al meta rival. La siguiente fue de Rober en un córner directo que estuvo cerca de colarse en la meta local.

El encuentro era un toma y daca constante hasta el minuto 12, cuando Yelco Alfaya ejecutó un córner para que Agulló rematase de forma inapelable al fondo de las mallas. Los de José Luis Lemos tenían gran parte del camino andado ya que tan solo necesitaban un punto para ascender y con ese tanto ya tenían tres y podían especular con el resultado. Esa ventaja pudo durar muy poco tiempo, ya que tan solo dos minutos después, un balón en profundidad a Kilian permitió a este sortear Santi Canedo. Muy escorado, disparó a portería, pero allí apareció Agulló para enviarla a córner. En esa posterior acción, Róber enviaría el balón al poste. Si el gol fue una mala noticia para los arlequinados, al cuarto de hora recibían otra, la lesión en el brazo derecho de Pedro Beda tras chocar contra un defensa. La lesión obligó a Sáez a reestructurar el ataque arlequinado, introduciendo en el campo a Javi Otero. Sin embargo, los arlequinados consiguieron golpear gracias a una gran acción de Pedro García, que detectó la llegada desde atrás de Kilian, poniéndole el balón para que embocase a puerta sin que Santi Canedo pudiese hacer nada.

El Bergantiños no encajó nada bien el tanto, sobre todo por la presión que ejercía el Arosa, tratando de robar el balón lo más arriba posible para aprovechar la velocidad de Javi Otero y Kilian.Los hombres de más talento del Berganitños, Marcos Remeseiro, Jorge Cano y Yelco Alfaya, apenas encontraban balones y cuando les llegaba se encontraban con una defensa que se mostraba muy seria, especialmente Sidibé, que arrebataba todos los balones que pasaban por su área. El Arosa mandaba en el encuentro, pero no conseguía finalizar algunas de las opciones que creaba, como la de Javi Otero casi en el descuento, donde el delantero visitante no aprovechó una mala salida de Santi Canedo.

El regreso de los vestuarios escenificó un partido en el que el Arosa mantenía el dominio del balón, mientras el Bergantiños se estructuraba defensivamente en torno a la meta de Santi Canedo. Los locales lo fiaban todo a un contragolpe rápido que les permitiese anotar un gol que certificase el ascenso. El Arosa era el que asumía riesgos y el que trataba de combinar en zonas de peligro. Sin embargo, fue el Bergantiños el que golpeó en una jugada en la que robó Diego Uzal en el centro del campo, combinó con Jorge Cano y trazó una diagonal hacia el área mientras seguía la jugada. Allí fue donde encontró el centro de Jorge Cano para enchufarla al fondo de las mallas.

Al igual que en la primera mitad, el Arosa sufría otro contratiempo en forma de lesión nada más encajar el gol. En esta ocasión, el jugador que tenía que abandonar el campo era Campillo. El conjunto vilagarciano tenía minutos por delante para darle la vuelta al marcador, pero comenzó a notar el cansancio del gran esfuerzo realizado en la primera mitad en la presión. Los envíos ya no eran tan precisos ni la presión tan intensa, y lo que era más preocupante, el Bergantiños se encontraba mucho más cómodo a la hora de articular su juego. Así ocurrió en el minuto 66, cuando un centro de Aarón Rama pudo convertirse en el tercer tanto si Jorge Cano estuviese algo más acertado. El Arosa se encontraba con otro contratiempo, en esta ocasión, en forma de expulsión por roja directa de Pedro García por una entrada un tanto desmedida a un rival. La inferioridad numérica afectó al juego del Arosa, aunque el equipo arlequinado pudo igualar en un pase al espacio de Fajardo que dejó a Javi Otero solo ante Santi Canedo, pero remató demasiado forzado y no pudo superar al meta local. Esa ocasión cambió la dinámica de nuevo, y el Arosa tiró de orgullo para buscar la igualada.

“Estoy orgulloso del esfuerzo de mi equipo”





Triste y resignado por decir adiós a las posibilidades de ascenso directo, el técnico del Arosa, Rafa Sáez no dudó en alabar a sus jugadores. “Tengo una sensación de orgullo muy grande por el equipo, hemos sido ganadores en la derrota por cómo se han comportado los jugadores ante las adversidades que nos encontramos, ya que con varios lesionados y con uno menos, acabamos jugando en campo contrario”. Sáez reconoce que “hemos perdido y encajado dos goles, por lo que no nos queda otra que felicitar al rival por el ascenso y aguardar nuestra oportunidad en tres o cuatro semanas, y ojalá podamos celebrarlo también”. Ahora, Sáez prefiere centrarse en el próximo encuentro “donde nos jugamos la tercera posición del grupo y hay que defenderla con uñas y dientes”. El equipo perderá para los próximos encuentros a Pedro Beda, que estará, como mínimo, quince o veinte días de baja por una luxación del hombro, ausencia a la que se suma Campillo, por un problema en los isquios, y Pedro García, expulsado.