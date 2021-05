La plantilla del Arosa se conjura para As Eiroas

El vestuario arlequinado se ha conjurado para obrar una cuarta victoria consecutiva que dejaría todo por decidir en la última jornada. La misma en la que el Arosa recibirá al Somozas y en la que los de Carballo rendirán visita al Arenteiro. Pero como nadie quiere poner el carro delante de los bueyes, los jugadores vilagarcianos solo piensan en lo que pueden controlar y eso pasa por lo que suceda en As Eiroas.

Va a ser un enfrentamiento entre dos titanes, un partido a cara de perro Pedro García - Jugador del Arosa

El sentir de los jugadores queda patente en sus propias palabras. Pedro García, uno de los capitanes y con experiencia en ascensos a Segunda B, tiene muy claro que “nos enfrentamos a un Bergantiños que esperamos que vaya a salir muy fuerte. Se juegan muchísimo, pero más nos jugamos nosotros porque por puntos y clasificación ellos lo tienen más fácil. Va a ser un enfrentamiento entre dos titanes, un partido a cara de perro”.

El equipo está muy reforzado en el trabajo que venimos realizando Javi Fontán - Jugador del Arosa

Las posibles claves para el jugador vigués pasan por “ser solventes en defensa. Si no cometemos errores y no le damos de comer al equipo rival, partiremos, no con ventaja, pero sí nos ayudará a crecer más con el paso de los minutos. Porque vamos a tener nuestras ocasiones y aprovecharlas será muy importante. Vamos con la idea muy clara en el trabajo a realizar”.

Es un partido a todo o nada porque a nosotros solo nos vale la victoria Mon González - Jugador del Arosa

Mon Vives también subraya que “las sensaciones son las de una final. Es un partido a todo o nada porque a nosotros solo nos vale la victoria. Y es que además de jugarnos la posibilidad de acercarnos a la segunda plaza, también está en juego la tercera porque el Polvorín no se va a rendir. Mientras siga habiendo posibilidades vamos a pelear hasta el final y depende de nosotros seguir complicándole las cosas al Bergantiños”.

Mientras los números nos den opciones de alcanzar la segunda plaza vamos a pelearla Róber Fernández - Jugador del Arosa

Róber Fernández tampoco duda de las prestaciones del Arosa en As Eiroas, “venimos de una semana muy buena de entrenamientos. Llegamos con la confianza de tres victorias seguidas. Ahora con la ilusión y las ganas intactas porque mientras los números nos den opciones de alcanzar la segunda plaza vamos a pelearla”.

Hay que estar con el corazón a 100, pero con la cabeza en su sitio Sergio Cotilla - Jugador del Arosa

De lo que tampoco duda lo más mínimo el lateral Cotilla es de que “si llegas a un partido como éste a estas alturas es que hiciste las cosas bien. Va a ser un partido súper emocional e intenso. Hay que estar con el corazón a 100, pero con la cabeza en su sitio”. Algo en lo que coincide con un Javi Fontán que señala que “tenemos sensaciones muy positivas y el equipo está muy reforzado en el trabajo que venimos realizando. Vamos con mucha confianza en sacar los tres puntos”.