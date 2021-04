El Arosa se vacuna contra el desánimo

Una victoria para seguir vivos. Así podría catalogarse el triunfo conseguido por el Arosa en su visita al Somozas (0-1). Tres puntos que no ha permitido recortar la desventaja de siete puntos respecto a las dos plazas de ascenso directo, pero que sí permiten no perder el paso a la hora de depender de sí mismos en el segundo objetivo que no es otro que la consecución del tercer puesto.