Todo es más sencillo para un equipo de fútbol cuando en la delantera cuenta con un jugador determinante, capaz de sacarse de la chistera un golazo en una acción en la que parecía que no iba a pasar nada. Ese jugador es Pedro Beda, delantero brasileño que juega en el Arosa y que ayer anotó un golazo en el Manuel Candocia, un tanto que permite al Arosa seguir en la lucha por la tercera plaza. Ese gol hizo bueno un encuentro en el que el Arosa no estuvo muy fino en muchos aspectos, especialmente en la salida del balón, donde la presión del Somozas le causó muchos problemas y le obligó a un plus en defensa, donde brilló el meta Álex Cobo, que sacó varias manos muy importantes.

La primera parte comenzó con el Arosa tratando de hacerse con el dominio del encuentro triangulando muy cerca del área contraria en acciones en las que siempre aparecía Róber, mientras el Somozas se encomendaba a su hombre más destacado, Pablo Rey. Los visitantes parecían dejar buenas sensaciones en el arranque, con disparos de Cotilla y Pedro Beda que se fueron altos, mientras Pablo Rey intentaba aprovechar un disparo de falta directo, su especialidad, para intentar adelantar a los locales, pero se encontró con una gran parada de Álex Cobo. La respuesta arlequinada llegaba casi siempre por la banda izquierda, donde los centros de Cotilla no encontraban rematador en el área.

El meta catalán de los arlequinados volvió a resultar decisivo en una acción de Cabarcos,que se adentró en el área visitante y ganó la línea de fondo para dar un pase de la muerte que interceptó el portero antes de que Rojo la enviase a las mallas. Los arlequinados continuaban llevando el peso del encuentro ante un rival que trataba de aprovechar cualquier error. Algo que estuvo a punto de conseguir Rojo en un pase atrás de Sidibé que estuvo a punto de aprovechar el delantero coruñés. En el área contraria, el Arosa rondaba con cierto peligro la meta, pero no había finalización, tan solo un intento de Pedro Beda de aprovechar una mala salida del meta local, pero un defensa evitó que pudiese rematar a puerta vacía.

Un fallo en el despeje de Ros permitió al Somozas ganar la línea de fondo y Piay evitó que los coruñeses abriesen el marcador, desviando el balón a córner. Eran los momentos de mayor sufrimiento para los visitantes, con un Rojo tratando de ganarle la espalda a la defensa en varias ocasiones, aunque sin llegar a estar acertado. El Arosa sufría, pero también protagonizaba acciones de cierto peligro, como una transición que culminó Fajardo con un centro chut al que no llegó Kilian para empujarla por muy poco. Fue la antesala del golazo de Pedro Beda que, en una acción que no parecía tener peligro, soltó un zurdazo desde más allá de 25 metros que se acabó colando por la escuadra de la meta defendida por David.

Los arlequinados quizás no merecían ponerse por delante después de lo visto sobre el campo en la primera mitad, pero el Arosa imponía su oficio y su calidad para tratar de llevarse tres puntos muy importantes en la lucha por el ascenso.

Un problema en la red de una de las porterías retrasó el inicio de la segunda mitad, un período en el que se antojaba que los locales se lanzarían a por la igualada para sumar sus primeros puntos en esta fase de ascenso. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para los visitantes en un centro chut de Fajardo que desvió de manera providencial un defensa. El Somozas respondía recurriendo al juego directo en busca de su jugador más determinante, Pablo Rey. Un cabezazo de Nuño atrapado por Álex Cobo fue la ocasión más clara para los locales en ese inicio de segundo período. Los visitantes sufrían a la hora de sacar el balón desde atrás, con varias imprecisiones que estuvieron cerca de ser aprovechadas por el Somozas. Una indecisión entre Álex Cobo y Cotilla obligó al primero a meter los puños antes de que rematase el delantero local. Si existían imprecisiones atrás, arriba los ataques llevaban mucho peligro, como un disparo de Fajardo que se fue fuera por muy poco.

El Somozas comenzó a cercar la meta de Álex Cobo y a meter en el campo todo el arsenal ofensivo que tenía en el banquillo. Los locales encerraron al Arosa durante muchos minutos, con la defensa achicando balones como podía . Curiosamente, en ese momento estuvo cerca de anotar el segundo Kilian, que se plantó solo ante David que, hasta en dos ocasiones, le ganó la partida al delantero arlequinado.

Álex Cobo se erigía en esos momentos como el jugador más determinante de los arlequinados con una jnueva parada, una mano espectacular a disparo de Nuño que evitaba la igualada. El Somozas hacía muchos méritos para conseguir una igualada que se le resistía, en parte, por la ansiedad de ver como se escapaban sus opciones de luchar por el ascenso. La entrada de Pedro García en el centro del campo estabilizó a los arlequinados. Javi Otero y Pedro Beda tuvieron ocasión de ampliar la ventaja, especialmente este último, que se encontró con una gran respuesta del meta local en un disparo a la media vuelta. Cando el encuentro expiraba, Iago Blanco tuvo la igualada, pero su cabezazo se fue alto en una posición inmejorable.

"Triunfo muy importante y trabajado"





Rafa Sáez, técnico del Arosa, se mostraba ayer muy satisfecho con el resultado obtenido ayer ante un rival que queda prácticamente descartado para la lucha por la tercera plaza del grupo. El técnico arlequinado señalaba ayer que “el resultado solo se puede calificar de positivo, porque veníamos a jugar a un campo muy difícil y ante un rival que tenía la necesidad imperiosa de ganar, al no haber puntuado en los dos partidos anteriores; victoria importante y trabajada que refrenda la preparación que está realizando el equipo para quedar lo más arriba posible en esta fase de ascenso”. El triunfo también “nos permite seguir en la aspiración de obtener una buena clasificación, de pelear por esa tercera plaza”, un duelo que el Arosa va a mantener, muy probablemente, con el Polvorín, escuadra a la que se enfrentan el próximo domingo en A Lomba. Sáez insiste en que el domingo “nos jugamos un partido muy importante y está en nuestra mano pelear por esa tercera plaza”.