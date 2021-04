No tuvo chance alguno el Asmubal en Vigo ante el Carballal en una liga que se les hizo larga, mermándolas física y, a la postre, anímicamente para mantener el puso de aferrarse a la categoría. Entrenamientos cortos de efectivos este último mes por la llegada de la época de exámenes, unido al varapalo de Tenerife que marcó el punto de inflexión, el equipo se fue cayendo hasta sentirse incapaz para un final tan exigente con Oviedo y Cleba de por medio.

En Vigo ente el Carballal, un parcial en el arranque de 6-0 marcó ya el partido. Las meañesas se encontraron de salida ya con el infortunio más con la portera viguesa, a la par que padecieron a una Yaiza Alonso en el pivote que halló un filón en la primera parte. Un tiempo muerto de Juan Costas a los cuatro minutos logró reconducir un tanto la situación, y el equipo remó hasta ponerse a tres (13-10), con dos goles últimos de Lorena Barreiro, y que una mermada Laura Miniño recortaría a dos 28’ (15-13). El 16-13 al final del primer tiempo parecía mantener el partido con un hilo de vida.

Pero las sensaciones sobre la cancha eran peores que las que reflejaban el electrónico al descanso. A las meañesas, espesas en exceso, les costaba lo indecible doblegar a la defensa local, no exenta de hambre para la recuperación. Mientras, el Carballal, tirando de un doble cambio ataque-defensa, planteaba ataques con circulaciones incisivas, que culminaba con acierto Beatriz Sola desde el lateral, y cuando no, dentro con una Yaiza Alonso letal, ávida para ganar las posiciones y recibir en los seis metros.

En la segunda parte, en el 38 y con 19-17 las verdinegras desperdiciaron posesión para ponerse a uno y engancharse anímicamente el partido. Pero un parcial de 4-0 llevó el electrónico a un 23-17 en el 42’ que, a partir de ahí fue ya una losa para el Asmubal. Las meañesas, con la mente fuera del partido, se fueron dejaron ir hasta el 32-24 final, lejos de la intensidad que el equipo mostrara desde el parón navideño.

Juan Costas hacía balance de lo acaecido: “algo hemos estado haciendo mal -reconocía- para no llegar ya a este final de temporada. En una liga nacional como esta, y con un plantel corto, todo se nos hizo largo, y en los momentos decisivos se nos encogió el brazo”. No obstante, el técnico valora la labor de las suyas: “forman un equipo humano muy bueno, eso hace que me haya sentido a gusto, y al final acabamos con la sensación de un trabajo incompleto, pero también con la sensación de margen de mejora para poder seguir haciendo crecer el proyecto”.

En la tabla, aun escapando de los dos últimas posiciones de descenso directo, al Asmubal le condena el ser, a falta de una jornada, uno de los dos peores antepenúltimos de los cuatro grupos de la categoría nacional. Una liga donde, por tanto, bajan 10 equipos que, de momento, son Madrid Villaverde, Fuengirola (Málaga), Lleiditana (Lleida), Almassora (Castellón), Basauri (País Vasco), Castro Urdiales (Cantabria), Palencia, Lavadores, Asmubal y, en juego, la décima plaza que recaerá sobre el Loyola navarro o el Getasur madrileño.