Tras caer en el primer encuentro, el Villalonga ha remontado el vuelo y esta tarde, a partir de las 18.00 horas, un duelo en la zona noble de la tabla con el Gran Peña. El ganador de este encuentro en Barreiro puede convertirse en el nuevo líder de la categoría si tropieza el Pontevedra B.

El filial granate visita un campo complicado ,el de A Bouza de Barrantes, donde se encontrará a un Umia con ganas de regresar a la senda de los buenos resultados. El equipo de Óscar Guimeráns ha ido de más a menos en las última sjornadas y tratará de conseguir de nuevo los tres puntos. Ambas escuadras saltarán al césped a partir de las 12.00 horas.

Por último, el Cambados viaja a Beluso para medirse con el colista de la categoría. Los amarillos llegan al campo de As Laxes tras conseguir su primer punto y estrenar su casillero goleador. No puede decir lo mismo el Beluso, que todavía no sabe lo que es puntuar en una liga tan corta como la que van a disputar los seis integrantes del grupo.