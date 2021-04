No existe en el fútbol nada mejor que las victorias. Una realidad en la que el Arosa se está viendo reflejado en las últimas horas. El 3-1 ante el Bergantiños ha tenido un efecto reparador a todos los niveles. Incluso en lo que respecta a la sintonía de A Lomba con el equipo en un día en el que la afición ejerció el papel determinante que está llamado a jugar en esta liguilla por el ascenso a Segunda B.

El sentir en la plantilla vilagarciana es de satisfacción controlada. Sabedores que todavía queda mucho por recorrer, lo cierto es que la mejoría en cuanto a sensaciones es indiscutible. Sin ir más lejos, las de un Pedro Beda que se reencontró con el gol mostrando los galones en esta materia. El brasileño reconocía que “después del partido anterior en el que no estuvimos bien, demostramos que somos un equipo que merecemos estar peleando en este play-off. Se notó el que el estado del campo estuvo mejor y feliz de ayudar al equipo con los goles”.

No oculta el autor del doblete ante el Bergantiños que llegó a preocuparse por la falta de situaciones de gol de las que estaba disponiendo en las últimas semanas, “estuve muchos partidos sin marcar. En los últimos partidos ni siquiera tiraba a puerta, incluso estuve hablando con el entrenador porque estaba preocupado. Pero lo importante es que esta semana entrenamos muy bien y llegaron los goles que también me hacían mucha falta”.

Acerca de la razón de la evidente mejoría del equipo, Beda apunta que “toda la semana trabajamos más la parte ofensiva porque sabíamos que teníamos que ser más verticales. Eso seguro que influyó. El gol tempranero nos allanó el camino, pero hubo que trabajarlo mucho hasta el final”.

A siete puntos del ascenso directo con solo 12 por disputarse, Pedro Beda tiene claro que no se puede mirar más allá de lo que está más próximo. “Sabemos que los dos primeros puestos siguen lejos, pero no podemos pensar de otra manera que en ir partido a partido. Intentar ganar y si el ascenso directo no es posible, trataremos de ser terceros para tener la ventaja del campo a favor”.

Precisamente, el tercer puesto sigue en poder del Polvorín con un punto de renta sobre el Arosa. Un hecho que hace que los de Rafa Sáez dependan de sí mismos para conseguir una posición que le permitiría disputar todas las eliminatorias como local. Pedro Beda también quiso decir en este sentido que “si la afición sigue así apoyando seguro que se mantendrán los buenos resultados”.