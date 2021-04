Por amor al rugby y con cientos de limitaciones a causa del COVID-19. Os Ingleses regresará al campo este fin de semana tras un año de parón provocado por la pandemia y con tan solo tres semanas de entrenamiento. Lo hará para disputar una competición mínima pero que servirá para mantener activo este deporte y para preparar la próxima campaña, en la que se espera un relativo regreso a la normalidad. El técnico del club, David Lema, explicaba ayer que, la nueva competición estará marcada por una serie de nuevas normas tendentes a evitar el contagio. La principal de todas ellas será que los jugadores lucirán mascarillas durante el encuentro, pero también se van a limitar las melés y otras jugadas en las que existía un importante contacto entre jugadores.

“Aplicaremos el protocolo de la Federación y no nos queda otra opción que jugar con mascarilla porque eso evitará que, en caso de un positivo, nos aíslen a todos”, explica. Jugar con mascarilla “es totalmente distinto a hacerlo sin ella, porque cuesta mucho respirar mientras estás haciendo un sobreesfuerzo, pero, al menos, hemos conseguido unas de carácter deportivo que no se nos meten en la boca, son algo más cómodas que las convencionales y tienen la misma efectividad”. El primer encuentro será este fin de semana ante el Universidade de Vigo, uno de los grandes equipos gallegos. Con una temporada tan atípica en la que tan solo participan nueve clubes, que se han distribuido en grupos de tres, es volver a competir, “a disfrutar del rugby y prepararnos para la próxima temporada, con esta situación, después de un año sin competir, no nos podemos marcar más meta que la de volver a jugar”.

De hecho, la pandemia ha provocado que el equipo vilagarciano tenga un considerable número de bajas con respecto al equipo del pasado año, especialmente en una zona del campo como es la tres-cuartos. “Hay jugadores que están en otros equipos, otros que han decidido porque sus circunstancias hacen que tengan un gran temor al virus y otros por cuestiones laborales, pero el equipo ha visto resentido su potencial”, señala.

Lema va a aprovechar esta temporada “para implantar un sistema de juego nuevo, con el que el equipo va a tener que acoplarse, y eso lleva su tiempo”. Lo importante es que “volvamos a disfrutar del rugby, no solo los mayores, sino también la base, volviendo a captar nuevos talentos y a acercar a los pequeños a un deporte como este después de tanto tiempo sin poder practicarlo”.