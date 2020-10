El Fontecarmoa, a medio punto del ascenso

Medio punto es lo que ha separado al Fontecarmoa del ascenso a la categoría más alta del ajedrez español. Los vilagarcianos se jugaban el pase con otros dos equipos en la última jornada de la competición que se celebró en Padrón, el Ourense y el Barberá. Tenían que ganar, y así lo hicieron registrándose un triple empate en la segunda plaza de la competición. Ese triple empate favorecía a los vilagarcianos ante el Barberá, pero ante el Ourense había medio punto de desventaja que, a la postre, acabó resultando definitivo.

Julio Torrado, integrante de la expedición del Fontecarmoa, lamentaba ayer su suerte ya que "unas tablas más en cualquier partida del torneo nos habrían abierto las puertas de la categoría más alta del ajedrez español". A pesar de reconocer que no lograr el ascenso por tan solo medio punto ha dejado cierta sensación amarga, lo cierto es que "una vez que analicemos lo ocurrido con perspectiva, estaremos orgullosos de lo que hemos logrado, pelear algo con lo que no contábamos al inicio del campeonato". No en vano, el Vilagarcía es un recién ascendido a la 1ª División del ajedrez, debutando en ella durante este torneo. Los vilagarcianos se van de Padrón después de haber conseguido cuatro victorias, dos derrotas y un empate, resultados más que satisfactorios para un equipo que partía con el objetivo de mantenerse y que se acabó encontrando con la posibilidad de un ascenso que fue para Sestao y Ourense.