Los socios tendrán prioridad para cubrir plazas en A Lomba

El Arosa ha supeditado la posibilidad de reforzar el equipo al apoyo de los socios. Precisamente en la temporada de mayor incertidumbre en lo que a la competición se refiere, el club vilagarciano tiene claro que el respaldo de sus aficionados será más importante que nunca a la hora de pelear por una de las tres plazas de ascenso que habrá en juego este año para Segunda División B.

La junta directiva presidida por Manuel Abalo ya lleva varias semanas en la calle con la venta de carnés, encontrándose en algunos casos con reticencias al considerar la dificultad de que una competición como la Tercera División sea viable en las actuales condiciones.

En este sentido desde el club dejan claro que el fútbol se pondrá en marcha en base a un protocolo muy exhaustivo y que obligará además a la realización de tests serológicos cada quince días a los jugadores. En esta línea, el vicepresidente de la entidad, Rodrigo Lojo, señala que "tenemos una fe ciega en nuestros socios y en todos los aficionados. Fútbol va a haber y el Arosa quiere seguir dando alegrías, pero sin apoyo es casi imposible".

Incluso, con la colaboración del Concello de Vilagarcía, ya se ha acondicionado las gradas de A Lomba para que los aficionados que acudan a presenciar allí los partidos cuenten con una butaca de plástico y la distancia de seguridad mínima exigida dada la situación sanitaria. "Habrá 1.000 sillas perfectamente distribuidas en A Lomba. Podemos optar al máximo de la capacidad permitida porque podemos respetar el metro y medio de distancia en las cuatro direcciones", señala Rodrigo Lojo.

Es precisamente esa reducción de aforo un motivo más, según el club, para retirar el carné. En la entidad tienen claro que la prioridad a la hora de acceder al estadio será para los socios. Además, y dado que la idea pasa por no abrir las taquillas, se rogará a los socios que no vayan a acudir al partido lo notifiquen al club para poder ceder su localidad, ya sea para la cesión a otro socio o para poner en venta anticipada. "Creo que va a ser muy difícil ver partidos este año en A Lomba para los que no sean socios", apunta el vicepresidente a la espera de elaborar una hoja de ruta definitiva en función del número de carnés que se retiren.

Por otra parte, la directiva está trabajando en la consecución de un partido amistoso de presentación ante sus aficionados. La idea inicial es que se dispute el próximo 10 de octubre a solo una semana del arranque liguero para reactivar el pulso de los socios. En relación a esos tests preparatorios, los de Rafa Sáez se desplazarán mañana sábado al campo del Pontellas para jugar a partir de las 17.00 horas.