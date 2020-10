La mascarilla de la discordia

El baloncesto de competición ya es posible en Galicia, pero con mascarilla. Así lo aprobó en el día de ayer la Secretaría Xeral para o Deporte tras el análisis del protocolo elaborado por la Federación Gallega. Una decisión que si bien ha sido acogida de buen agrado por muchos, sin obviar la incomodidad del apósito obligatorio, también ha despertado mucho recelo entre clubes, familias y jugadores a la hora de someterse a contacto con personas que no pertenecen a su círculo cotidiano. El baloncesto de la nueva normalidad está ya en marcha en medio de una distorsión manifiesta.

El baloncesto autonómico ya cuenta con el beneplácito de las autoridades para su pistoletazo de salida. La aprobación ayer mismo del protocolo, elaborado por la Federación Gallega, por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte ha abierto las puertas al inicio de la competición y de los entrenamientos con contacto con la mascarilla como elemento innegociable.

Una decisión que no ha dejado a nadie indiferente y que no ha sido acogida con el mismo agrado entre los diferentes sectores vinculados a este deporte. Ni siquiera lo estricto del protocolo hace posible descartar el riesgo derivado de la puesta en marcha de competiciones no profesionales, algo que tienen muy presente los muchos detractores de la medida.

Hasta el momento, y a la espera de la luz verde para la competición, los clubes tenían permitido el entrenamiento en grupos reducidos y todo ello sin contacto entre los deportistas. Un proceso que se convirtió en una especie de transición hacia la adaptación a la mascarilla. Un banco de pruebas en el que se puso a prueba la resistencia a un apósito que dificulta la captación de oxígeno con el consiguiente aumento de la fatiga.

A las medidas ya establecidas para los entrenamientos, como la toma de temperatura previa, desinfección de material o cambiar el calzado para entrar en la pista, la competición se ve obligada a dar un paso más en las restricciones ante las nuevas situaciones que van a aparecer. Incluso se insiste en la necesidad de evitar conductas muy instauradas en el comportamiento dentro de una cancha como el chocarse las manos o incluso habrá que desinfectar la pizarra del entrenador después de cada uso.

Los jugadores tendrán también la obligatoriedad de desinfectarse las manos a cada salida y entrada en juego y contarán con un lugar asignado propio en el banquillo en cada momento. Los tiempos muertos se recomienda que sean de pie y que cada jugador, para poder beber, tendrá que separarse más allá de los 1,5 metros de la distancia de seguridad al tener que quitar la mascarilla para poder hidratarse.

En cuanto a los entrenadores tendrán que estar con la máscara puesta en todo momento con la única excepción posible de poder retirarla para dar una indicación a un jugador dentro de la cancha en caso de no poder oírle y siempre con una separación mínima.

A ello hay que sumarle la restricción en el uso de vestuarios y también la desinfección de todo el material común que se utilice para la celebración de un partido oficial. Además cada club tendrá un coordinador covid que estará en contacto con la Federación Gallega para notificar cualquier incidencia o positivo localizado en un club.

Una aprobación de la vuelta a la competición que se ha encontrado con importantes recelos en no pocos clubes de la geografía autonómica. No son pocas las voces que no entienden la urgencia por poner en marcha las competiciones cuando el entrenamiento sin contacto ya cubre la necesidad de deporte de jugadores y jugadoras.

Las dificultades para seguir una competición de manera ordenada y continua en la actual situación sanitaria es otra de las razones que se esgrimen, así como el hecho de que los jugadores se conviertan en foco de contagio entre los colectivos que comparten fuera del deporte.