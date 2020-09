Un vivero a orillas del río Umia

A pesar de pertenecer a un municipio de tan solo 5.000 habitantes, el Naútico O Muiño de Ribadumia puede presumir de no haberse bajado del podio de la Liga Provincial, la que disputan los más pequeños, durante nueve años consecutivos. Este año se quedará a las puertas, pero sigue siendo uno de los clubes que reúne a más pequeños para implicarse en un deporte tan sacrificado como es el piragüismo. El club cuenta en la actualidad con cerca de un centenar de licencias, con un buen número de altas este mismo verano. "La posibilidad de practicar un deporte en el que el riesgo de exponerse al coronavirus es mínimo, puede haber decantado la decisión de algún padre, pero creo que esa circunstancia la vamos a notar en invierno, cuando no arranquen otros deportes; para nosotros, lo más importante es que no hemos perdido gente", explica su técnico, José Manuel Vázquez Navia.

Aunque O Muiño es un club meramente formador, centrado sobre todo en las categorías base, puede presumir de contar en sus filas con dos internacionales y otros dos jóvenes integrados en centros de alto rendimiento. María Pérez Aragunde, una de las mujeres pioneras en el mundo de la canoa, forma parte del equipo nacional de esta modalidad, con sede en Sevilla, mientras que Manuel Fontán es una de las más firmes promesas. Por detrás, integrados en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, están la juvenil Lúa Cubiellas y el infantil de segundo año Bryan Pérez. Trabajar la base, señala Vázquez, es uno de los grandes objetivos del club, "es el grueso de los integrantes del club y creemos que es una de las grandes virtudes que tenemos, por eso nos esforzamos en mantenerla".

"Los recursos con los que contamos son los que son: Hay clubes que cuentan con presupuesto muy superior al nuestro porque las aportaciones que reciben de sus municipios son mayores y eso nos coloca en inferioridad de condiciones, ya que en esa diferencia está la posibilidad de contratar a técnicos especializados, como tienen otras entidades, o no", explica Vázquez.

El club también organiza una de las pruebas de piragüismo más "senlleiras" de Galicia, la Baixada do Umia. Celebrada habitualmente a mediados del mes de junio, el coronavirus ha obligado a trasladarla al mes de octubre. En principio, su celebración depende precisamente de la colaboración de las administraciones. "Estamos pendientes de que se nos comunique si van a colaborar, esperamos que sí porque el número de eventos este año ha caído en picado y suponemos que para los pocos que se celebran habrá colaboración, pero estamos en el mes de septiembre y todavía no se nos ha comunicado nada desde la Diputación", señala.

En caso de celebrarse, la disputa de la Baixada do Umia va a incluir algunas novedades obligadas a causa del coronavirus. En principio se mantendrá el modelo que se estrenó el pasado año de remar hasta la desembocadura, aunque se establecerán dos salidas y dos llegadas para evitar masificaciones. La participación será muy similar a la del pasado año, con la novedad de que la Baixada estrena su carácter internacional, por lo que no se descarta la presencia de clubes de otros puntos de la geografía española, e incluso, de Portugal.