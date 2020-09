Somos pide a Castro que no dé "la espalda" al Umia

Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado en el que solicita al alcalde del municipio, David Castro, que "no dé la espalda al Umia". La formación mantuvo un encuentro con la directiva del equipo, ascendido a Preferente y con un equipo femenino en Liga Nacional, en la que "se mostraron preocupados por varias cuestiones, la más importante, el uso de las instalaciones deportivas de A Bouza, que esta entidad comparte con el CPI Xulia Becerra Malvar".

Enrique Oubiña, edil de Somos, señala que la directiva del equipo "ha tratado de reunirse con el gobierno local para, entre otros asuntos, se les aclare cuáles van a ser los protocolos de seguridad que el Concello va a aplicar en las instalaciones que comparten con el centro educativo, pabellón y campo de fútbol, así como los propios que les afectan como entidad deportiva que utiliza unas instalaciones municipales, por lo que deberían coordinarse ambas instituciones".

Sin embargo, la formación teme que al alcalde "estas cosas no le parecen urgentes ni importantes, pues no ha sido posible que esta entidad fuese recibida, a pesar de que el presidente se presentó, de manera personal, en varias ocasiones sin resultado". La situación llegó a tal extremo que la directiva del club no ha tenido otra opción que presentar una solicitud formal con carácter de urgencia.

Oubiña reconoce que está preocupado por la situación al desconocer qué va a hacer el Concello, además de "poner parches improvisados, tal y como ha ocurrido en el colegio". Insiste en que "a esta situación no se le puede hacer frente escondidos detrás de una barrera; el alcalde y el gobierno local tienen sus responsabilidades y deben actuar, trabajando en conjunto con el resto de entidades, organizando y planificando la actuación, dotando los medios e intentando crear espacios más seguros en las instalaciones públicas".

Tras lo ocurrido con el Umia, Somos ha presentado un escrito solicitando a Castro que se reúna, lo antes posible, con el club.

Además, la formación pide que se les faciliten los protocolos sanitarios y de actuación previstos para todas las instalaciones municipales.