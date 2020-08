Campillo refuerza al Arosa en defensa

Aunque la incógnita de como se va a articular la próxima campaña continúa viva a causa del coronavirus, el Arosa continúa haciendo sus deberes y elaborando una plantilla muy competitiva para luchar por el play off de ascenso a la 2ªB. La última incorporación que ha realizado el club ha sido la de Alberto Campillo, un polivalente defensa que ha desempeñado su carrera a caballo entre la Tercera División y la 2ª B, en clubes tan importantes como el Celta B, Rápido de Bouzas, CD Ourense, Coruxo y Pontevedra.

Defensa polivalente que suele actuar de central y de lateral, llega a Vilagarcía tras dos campañas en el Pontevedra, donde disputó un buen número de partidos.

Campillo llega al Arosa atraído por el proyecto que se le presentó, el de un club que "quiere trabajar y pelear por llegar a la 2ª B para seguir creciendo", a lo que se suma el hecho de ser una de las grandes referencias de la Tercera División en estos momentos. En la decisión de Campillo también influyó la presencia en el banquillo arlequinado de un hombre que le conoce muy bien, Rafa Sáez. El defensa coincidió con Sáez cuando comenzaba su carrera como futbolista en el Celta B y se volvería a encontrar con él en el Coruxo, donde estuvo dos temporadas a sus órdenes. "He jugado con él muchos años y eso, a la hora de decantarte por una oferta, facilita mucho las cosas".

La de Sáez no será la única cara conocida que se va a encontrar Campillo en el Arosa. En diferentes momentos de su carrera, Campillo ha coincidido en la misma plantilla con jugadores como Pedro García, Róber o Cotilla, compañeros que "me dieron las mejores referencias del club, a lo que se suma el trato y la transparencia de su presidente, Manuel Abalo, algo que siempre ayuda a tomar decisiones como esta". Campillo no duda en asegurar que va a aportar "trabajo y dedicación" para que el equipo pueda optar al sueño de alcanzar la 2ªB en una temporada que va a tener un formato sustancialmente diferente al de las anteriores.

El jugador vigués, de 32 años, refuerza así la zaga arlequinada, una zona del campo en la que se han registrado varias bajas importantes con respecto a la campaña pasada. Ahora el club arlequinado busca en el mercado dos fichajes, el de un portero y un jugador de ataque polivalente, que pueda garantizarle a Sáez la posibilidad de cubrir diferentes posiciones en esa área.

La incorporación de esos dos jugadores, junto a tres juveniles, a los que se les quiere dar la oportunidad de formar parte del primer equipo, servirían para cerrar la plantilla, salvo que apareciese algún jugador atractivo que entrase dentro de los límites económicos que el club puede asumir en estos momentos tan complicados. Por el momento, el equipo todavía no tiene una fecha de incorporación al trabajo a la espera de que se defina el calendario de la próxima campaña.