El Covid aplaza la retirada de Veloso

El ciclismo tampoco es ajeno a los efectos de la pandemia del Covid. La suspensión de eventos y competiciones ha dado lugar a un año en el que no existe hoja de ruta definida, especialmente para el amplio pelotón de equipos que no forman parte de la categoría Poro Tour. Una de esas escuadras más afectadas por la situación es la del W52-FC Porto a la que pertenece el vilagarciano Gustavo César Veloso.

Con la celebración de la Volta a Portugal suspendida a día de hoy, el corredor doble campeón de la ronda lusa se debate en una encrucijada respecto a su futuro. Todo ello en un año en el que ya había decidido dejar la bicicleta para enfrascarse en labores técnicas, pero al que la situación le ha obligado a recalcular su situación.

"De momento no decidí si voy a correr otro año más, pero también tengo claro que no quiero que mi despedida del ciclismo sea en un año como este. Sería una despedida muy amarga, como desaparecer por completo y sin poder decir adiós con las sensaciones de haber corrido una Volta a Portugal", lamenta el corredor.

Es la propia incertidumbre que rodea a la celebración de la Volta a Portugal la que alimenta la duda del propio Veloso, que supedita su retirada este año a su celebración. Su optimismo respecto a que se corra la conocida como La Grandissima, no es muy elevado. "Se hablan muchas cosas. Lo único cierto es que la empresa que organizaba la prueba no seguirá y ahora es la Federación Portuguesa de Ciclismo la que tendrá que organizarlo todo. Se habla de unas posibles fechas, pero no hay nada oficial por ninguna de las partes".

En la que es su undécima temporada en el ciclismo profesional portugués, el vilagarciano no esconde que "la Volta a Portugal ha estado muy ligada a mi carrera, especialmente estos últimos años. Toda mi preparación giraba en torno a estar lo mejor posible para esta competición y no me gustaría retirarme el único año que no se puede disputar".

Su club, el W52-FC Porto, tampoco sabe a que atenerse dado que su auténtica razón de ser es la clásica de su país. Apunta Veloso que "el club no nos puede marcar un calendario de carreras porque no las hay. Queda la posibilidad de correr en el extranjero, pero sería incluso contraproducente económicamente y a nivel de imagen puesto que somos un club que el 70% de nuestro impacto publicitario es en Portugal".

Tras la primera suspensión de la Volta a Portugal, la preparación de Gustavo César Veloso se encaminó hacia el Trofeo Torres Vedras-Memorial Joaquim Agostinho, pero el Covid volvió a cruzarse en su camino. "A solo cinco días de la prueba hubo que suspenderla porque un miembro de la organización dio positivo. Entonces hubo que aislarlo a él y a todos los que estaban trabajando con él y la prueba no se celebró".

Con el mes de agosto ya avanzado, el corredor vilagarciano recordaba ayer que "nunca en toda mi carrera a estas alturas del año llevaba tan pocos días de competición acumulados. Solo llevo tres días de carreras en lo que va de año, pese a todo el entrenamiento acumulado y es una sensación con la que me resultaría difícil retirarme".