Mascarillas para regresar al mar

Las traineras regresaron ayer a aguas de la ría de Arousa tras varios meses de dura espera. Lo hicieron con una gran novedad, el uso de mascarilla mientras reman por parte de los integrantes de la trainera de Vilaxoán. Así lo apuntaba ayer Gelo Tarrío, presidente de la entidad al definirlo como "la nueva normalidad, podemos ir los catorce remeros en la trainera pero debemos usar la mascarilla para aplicar el protocolo".

Precisamente, explica el presidente del club vilaxoanés, la Liga está trabajando en un protocolo para implantar en todas las traineras durante los entrenamientos y las competiciones a fin de evitar cualquier tipo de contagio entre los remeros. La de ayer fue la primera ocasión en la que la trainera de Vilaxoán conseguía reunir a una tripulación completa ya que, hasta el momento, estaban entrenando en grupos de seis en el foso que posee el club en sus dependencias.

También se espera que Mecos comience a entrenar en el mar, al igual que Vilaxoán y otras traineras ya que tan solo queda un mes para que comience la competición. Tarrío se había mostrado muy crítico con la Secretaría Xeral para o Deporte por no permitir los entrenamientos de las traineras cuando en el País Vasco y Cantabria, comunidades autónomas que se encontraban en la misma fase que Galicia, las tripulaciones llevan más de una semana preparándose. Entendía que eso era un claro perjuicio para las embarcaciones gallegas de la ACT y un duro golpe para los clubes de la Liga Galega.

Los efectos del coronavirus van a pasar factura a la liga. No en vano, el año que partía con un mayor número de participantes en las dos competiciones masculinas y en la femenina (un total de 31 barcos), la cifra se verá drásticamente reducida después de que traineras como la de Amegrove, hayan decidido no salir. Además de la trainera amarilla, también han anunciado que no competirán este año Náutico de Ribeira, Mugardos, A Cabana y Cedeira, sin descartarse que alguno más amplíe esta lista en los próximos días.