El remo regresa a las aguas de Arousa

A poco más de un mes para el inicio de la competición en la Liga Galega de Traíñas, los clubes van a poder comenzar a preparar las pruebas en el agua. Será a partir del día de hoy, cuando se espera que la Secretaría Xeral para o Deporte dé el visto bueno a los protocolos que le ha presentado la Liga, un trámite que se espera superar en la mañana de hoy.

Así lo reconocía ayer el presidente del Clube de Remo Vilaxoán, Gelo Tarrío, al señalar que "todo apunta a que vamos a poder salir al mar; no tendría sentido que en Galicia se salga del estado de alarma y que el remo federado no pueda entrenar y preparar las competiciones venideras". De hecho, las dos traineras que están en la ACT ya cuentan con el permiso para hacerlo y "si dejan a unos tendrán que dejarnos a los demás, no distinguir entre gallegos de primera y segunda". Insiste en que "si no salimos ahora, con la nueva normalidad, cuando vamos a hacerlo".

Tras tres meses en los que no se ha podido tocar la trainera y una semana entrenando en el foso, aunque en grupos reducidos, Vilaxoán tiene previsto salir hoy al mar. Lo hará en un entrenamiento a las 19.30 horas, aunque están pendientes de la comunicación que les remitirá mañana la Liga para saber si puede hacerlo la trainera al completo o tan solo un pequeño grupo de remeros. A diferencia de años anteriores, todos los remeros que se suban a la trainera llevarán mascarilla y habrá hidrogeles en la embarcación. "Queremos entrenar y queremos hacerlo en condiciones de seguridad, lo que no era normal es que los vascos y los cántabros lleven dos semanas entrenando y los gallegos todavía no hayamos podido bajar al mar". Tarrío insiste en que "no tiene mucho sentido que los tripulantes de la trainera podamos tomarnos algo todos juntos en la terraza de un bar y no podamos entrenar". Tarrío ha consultado con otros clubes de la Liga Galega A y la mayor parte también van a sacar su embarcación para comenzar con los entrenamientos en el agua. No en vano, la Liga Gallega de Traíñas dará comienzo el próximo 18 de julio tras el aplazo de su inicio.