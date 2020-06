La RFEF propone un "ambicioso" dispositivo sanitario en los play off

Un "ambicioso dispositivo sanitario". Así definió ayer la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) los protocolos que va a aplicar en los diferentes play off de ascenso que gestiona, entre ellos, el que disputará el Arosa el próximo mes de julio en Balaídos. El protocolo ha sido remitido al Centro Superior de Deportes (CSD) indicando el cumplimiento, de forma exhaustiva, de las indicaciones fijadas por las autoridades sanitarias. En él se establecen también mecanismos detallados de control que incluyen la realización de test serológicos cualitativos. También se realizará un control exhaustivo del acceso a las instalaciones deportivas.

Los arlequinados continúan preparando una de las citas más importantes de su historia, que les medirá al Ourense CF en un marco tan espectacular como Balaídos. En principio, la afición arlequinada no va a poder acudir a la cita por causa del coronavirus, pero no por ello quieren dejar de alentar al equipo, motivo por el cual, un grupo de aficionados se desplazará esta tarde hasta el Manuel Jiménez, guardando todas las distancias de seguridad, para animar a los hombres de Rafa Sáez a luchar en un play off del que la parroquia arosista hace 27 años que no disfruta. El equipo ha retomado recientemente los entrenamientos en varios grupos para afrontar la cita que tendrá al próximo 19 de julio en el coliseo vigués.