Desde Nápoles a Ribadumia

En septiembre del pasado año, el piragüista Borja Bejo hacía realidad un sueño de todo estudiante, el de convertirse en un Erasmus. Su destino, la facultad de Medicina en Nápoles. Mal sabía el ribadumiense que acabaría protagonizando toda una odisea unos meses después para regresar a su casa, un viaje en el que estuvo varias veces a punto de arrojar la toalla pero que, al final, le permitió reunirse con su familia y volver a entrenar con el club en el que dio sus primeros pasos en el mundo de la piragua, el Náutico O Muiño de Ribadumia.

A principios del mes de marzo, el piragüista ribadumiense se encontraba en Barcelona, a donde había llegado tras un viaje. Allí tuvo que tomar una decisión, o regresaba a su casa en O Salnés o se iba a Italia, donde se encontraba cursando medicina a través del programa Erasmus. La decisión no era sencilla, ya que el país itálico anunciaba el confinamiento total por la expansión que estaba teniendo el coronavirus. "Decidí irme a Italia, porque en el primer momento, daba la sensación que iban a ser tan solo dos semanas y podría continuar con mis estudios", explica Bejo. No fue así, al igual pasaría posteriormente en España, el confinamiento se acabaría alargando en una Nápoles, donde estudiaba el ribadumiense, que no sufrió el impacto de otros puntos de Italia, como Lombardía o el Venetto.

"La verdad es que había mucho miedo porque Nápoles es la ciudad que posee mayor densidad de población de Italia, es decir, un lugar excelente para la expansión del virus, aunque finalmente, no acabaría siendo así", reconoce Bejo. A medida que avanzaba el confinamiento y que resultaba prácticamente imposible reanudar las clases, Bejo comenzó a pensar en la posibilidad de regresar. "Éramos siete en el piso, de distintas nacionalidades y no resultó sencilla la convivencia, por lo menos para mi, acostumbrado a vivir siempre en una casa", señala. La posibilidad acabó transformándose en realidad a través de un vuelo de Alitalia pero con una serie de dificultades. La primera era que salía de Roma, una dificultad que solucionó con un billete de tren que le permitió desplazarse en pleno confinamiento hasta la capital italiana.

La segunda no resultó tan sencilla. Para viajar a Madrid tenía que hacer escala en Londres y convencer a las personas que facturaban los equipajes no resultó precisamente fácil. "Veían mi nacionalidad y me decían que no podía ir a Londres, que tenía que ir a Madrid; yo les explicaba que eso quería hacer, pero que no me quedaba otra que hacer escala en la capital inglesa". Fue una discusión que se eternizó y "por varios momentos creí que me iba a quedar en Roma. Finalmente, y para asegurarse de que viajaba a Madrid, la compañía le facturó el equipaje directamente a Madrid. Ya en la capital de España, ya pudo poner rumbo a Galicia para regresar a Ribadumia a través de tres países que se encontraban totalmente confinados. Tras guardar la cuarentena, Bejo disfruta ahora del agua del río Umia a través de la piragua, un deporte que, sin practicarlo al nivel de hace unos años, sigue convertido en su gran pasión deportiva. Mantiene los contactos con la gente que conoció en Italia, "donde parece que la cosa está mejorando un poco, pero resulta complicado cambiar muchas costumbres, como también nos pasa a nosotros; la socialzación en la calle allí era muy habitual y, aunque en el caso de Nápoles no fue tan grave como en el norte, la gente ha cogido mucho miedo".