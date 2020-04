Una temporada en total cuarentena

El estado de alarma le cogió en Grecia jugando un torneo profesional. Desde entonces ha pasado más de un mes y Jéssica Bouzas reconoce echar muchísimo de menos la competición y el entrenamiento de raqueta. Su casa en Vilagarcía se ha convertido en un pequeño gimnasio en el que sigue a rajatabla las pautas de trabajo físico que le marcan en la Academia David Ferrer, pero la incertidumbre de cuando volverá a sentirse feliz dentro de una pista de tenis es una alforja con la que toca lidiar. Todo ello en una temporada en la que tenía depositadas muchas esperanzas.

Jéssica Bouzas tenía perfectamente planificada su temporada para poder seguir superando obstáculos y convertirla en la mejor de su incipiente carrera. Sin embargo el estado de alarma lo ha hecho saltar todo por los aires, precisamente en el año que más preparada se sentía para empezar a hacerse un hueco en el circuito profesional.

Cuando todo se precipitó, la tenista vilagarciana se encontraba en Grecia jugando un torneo de la ITF. Reconoce que fue previsora y se anticipó a las consecuencias de lo que se venía encima, "hablé con tenistas italianos que me dijeron como estaban las cosas en su país y lo feo que se estaba poniendo todo. Enseguida llamé a casa y les avisé que me fuesen buscando un billete directo de Grecia a España porque ya se estaba hablando de que se iba a suspender el torneo y de que todo se iba a parar".

Ahora que se acumulan los días, Jéssica Bouzas no oculta que "se está haciendo duro. Al principio intentas no aceptar las cosas, pero con el paso de los días te llevas una bofetada de realidad. Te tienes que resignar y enfocarlo de la manera más positiva posible. No es fácil porque tenías unos planes y todo salta por los aires, pero hay que estar mentalmente fuerte".

Uno de los trucos que la vilagarciana utiliza en su manera de afrontar la situación es compararlo con unas vacaciones de tenis, "todos los años tenemos unas semanas que tenemos que parar. Hace dos años también me vi obligada a parar por una operación de hombro y se trata de volver lo más fuerte posible, aunque no sea posible saber cuando va a ser esa vuelta".

En su hoja de ruta de la temporada, Bouzas Maneiro tenía muy claro cual iba a ser la táctica. "Mi idea era jugar este año más torneos profesionales. Después también quería jugar los torneos júnior más estratégicos para poder clasificarme para los Grand Slam de Wimbledom y Roland Garros y prescindir del US Open. Ahora todo se ha puesto muy complicado. Wimbledom no se jugará y Roland Garros está aplazado. Tampoco sabemos que va a pasar con el resto del calendario".

Cuestionada acerca de la posibilidad de que el tenis, por aquello de ser un deporte individual y sin contacto, tenga cierta ventaja a la hora de volver a ponerse en marcha, la jugadora de la Academia David Ferrer considera que "al ser algo que no depende de ti es casi mejor no hacerse esperanzas. Yo soy la primera que está dispuesta a jugar en cuanto sea posible, pero la decisión entiendo que dependerá de como evolucione todo esto y hay que tener muchas certezas que ahora no existen para poder tomarla. De momento todo está aplazado hasta el mes de junio. Ahí habrá que recalcular todo".

De momento, una comba y los vídeos que sus entrenadores le hacen llegar por internet se convierten en sus principales herramientas para mantener la forma. Las limitaciones de espacio en casa suponen un inconveniente añadido, algo que Jéssica Bouzas trata de superar con mucha voluntad y en contacto permanente con sus compañeros de la Academia para sobrellevar mejor una situación que ha dejado su camino de vida bloqueado sine die.