Gorgoso: "Si no se cancela la Liga, esto será la ruina"

La Federación Española de Baloncesto (FEB) sigue sin tomar un a decisión con respecto a la continuidad o no de la competición en la Liga Femenina 2, una tardanza que está poniendo a la mayor parte de los clubes contra las cuerdas. Uno de esos clubes es el Cortegada, defensor a ultranza de la suspensión de la liga de forma inmediata por dos razones: la primera deportiva, ya que no tendría sentido jugar la competición cuando tan solo restaban cinco jornadas; y la segunda y más importante, la económica, que obligaría a prorrogar los contratos de las jugadoras, "llevándonos muy probablemente a una situación límite, por no hablar directamente de la ruina", explica José Gorgoso, responsable de la entidad vilagarciana.

En el caso del Cortegada y de la mayor parte de los clubes de Liga Femenina 2, la mayor parte de las jugadoras son contratadas por siete meses, prorrateándoseles después los partidos de abril y, en caso de disputarlo, de play off. Sin embargo, la paralización de la liga, sin un horizonte de reanudación puede llevar a los equipos a "afrontar un coste que no nos podemos permitir, por eso la Federación debe tomar una decisión, y debe hacerlo ya".

La postura del Cortegada no es única en la categoría. La mayor parte de las escuadras que conforman los dos grupos de la Liga Femenina 2 firmaron un escrito dirigido a la Federación en el que solicitaban la suspensión inmediata de la competición. "No tiene ningún sentido que se disputen los cinco encuentros que quedan porque hacerlo va a suponer un mayor perjuicio que beneficio para los clubes", explica Gorgoso. Entiende que la Federación tenga una visión global del problema y que "esta no es la única liga que gestiona, pero o se toman decisiones o puede quedarse sin equipos para las sucesivas temporadas".