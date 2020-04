La flota arousana se prepara en casa

Confinados en casa, el remo arousano trata de mantenerse en forma para afrontar la temporada de traineras cuyo calendario se aprobó el pasado jueves. Aunque las fechas poco o nada varían con respecto a la temporada pasada, los clubes arousanos tienen muy claro que la campaña va a ser sumamente atípica y complicada. Los tres militarán en la LGT-A, por lo que comenzarán a remar, si el coronavirus lo permite, el día 27 de junio en aguas de la ría de Muros. Todos los clubes participantes son organizadores de una regata, pruebas que se llevarán a cabo en aguas de la ría de Arousa el 4 de julio (Mecos), el 12 de julio (Amegrove) y el 19 de julio (Vilaxoán).

El comunicado de la Liga Galega de Traineras, en el que se anunciaba la confección de este calendario definitivo reconocía un hecho: "Con los deportistas entrenando en sus domicilios, toca estudiar los diversos escenarios con los que la LGT se podrá encontrar en un futuro inmediato", sin descartar opciones muy adversas para todos los clubes que la integran, tanto en el aspecto deportivo como en el económico.

Recién llegada a la presidencia de Mecos, María Luisa Barreiro Gondar, reconoce que no es optimista en cuanto al cumplimiento del calendario. "La situación es la que es, y en estos momentos hay muchas dudas sobre si se va a poder desarrollar una competición en condiciones normales", explica. En su club, al igual que en el resto de la comarca, se ha repartido material entre los remeros para que puedan mantener el ritmo de entrenamiento, con los técnicos organizando el plan semanal de trabajo, pero con la diferencia de que "lo hacen en casa y no en el mar, y eso es una complicación importante en la preparación, pero esperemos que cuando todo empiece a rodar, puedan compenetrarse las tripulaciones lo antes posible".

Gelo Tarrío, presidente de Vilaxoán, comparte con su homóloga de Mecos la inquietud por el inicio de la temporada pues "se ha tomado la decisión de cerrar el calendario, pero creo que todos somos conscientes de que puede haber muchos problemas para llevarla a cabo, retrasos, suspensiones y demás por causa de las medidas para frenar el coronavirus".

La única opción de la que disponen para entrenarse pasa por recurrir a los ergómetros, un aparato que permite simular la remada, pero de manera individual ante la imposibilidad de entrenar juntos. Tanto Vilaxoán como Mecos han repartido todo ese material entre sus miembros. Cada uno disponía de una veintena de estos aparatos lo que permite a los remeros "llevar a cabo las pautas de trabajo que se les marca desde la dirección técnica".

Tarrío incide en que "no me preocupa tanto el estado físico personal que aunque limitados, todos están cumpliendo gracias a los ergómetros y pulsómetros, como el psicológico, cómo se van a encontrar después de afrontar un encierro obligado de estas características, si no se hace un trabajo mental adecuado puede acabar por lastrar su rendimiento".

El vilaxoanés también incide en las dificultades que se van a encontrar las tripulaciones para volver a compenetrarse en competición, aunque "esas complicaciones vamos a sufrirlas todos los equipos, sobre todo si esta situación atípica se sigue ampliando en el tiempo". Insiste en que "todos los equipos vamos a partir en esa situación, porque esto nos está afectando a todos y no será hasta que la temporada avance cuando se pueda determinar cuál es el objetivo de cada una de las escuadras que participa".