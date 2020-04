Añorando la competición de verdad

El obligado parón competitivo es una cuestión que el propio Catú reconoce como de difícil asimilación, "está claro que lo primero es la salud, pero la verdad es que cuesta comprender lo que está pasando. Tratamos de hacer todo el trabajo que nos mandan, pero yo soy de los que necesita correr para estar como a mí me gusta y viviendo en un piso es imposible. Me desahogo un poco en las escaleras, pero es complicado".

Añade a este respecto que "en mi caso lo que está pasando aún me cuesta más porque yo empezaba a jugar después de una lesión de muchos meses y tener que parar pues no me hace ninguna gracia".