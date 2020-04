El Cortegada cultiva el intelecto

No son pocas las veces que se infravalora las posibilidades de un club a la hora de ejercer una influencia positiva sobre los componentes de sus equipos. Precisamente, con el ánimo de ayudar a crear buenos hábitos, el Cortegada ha querido que sean sus propias jugadoras las que den consejos de como invertir el tiempo en estos días de confinamiento. Desde recomendaciones de música, lectura o incluso películas, son algunas de las pautas en las que inciden todas ellas. Además, y como no podía ser menos, también muestran rutinas de entrenamiento para estos días.

Ahora que no se puede oír botar el balón en ninguna cancha, y cuando ni siquiera se atisba la posibilidad de volver a meter una canasta, en el Cortegada consideran que todavía tienen mucho que aportar en estos días de encierro domiciliario. Que sean las propias jugadoras de la plantilla vilagarciana las que se conviertan en consejeras de como invertir el tiempo en este confinamiento, es una idea que desde el club están llevando a cabo casi a diario con las redes sociales como altavoz.

Lectura, música y cine o series, marcan las tres líneas maestras entre las recomendaciones. Una iniciativa que también permite dar a conocer a las propias jugadoras lejos de las canchas que ahora tanto añoran. Además, los largos viajes en autobús de cada temporada las convierten en voces autorizadas a la hora de hablar de cómo invertir el tiempo en alternativas que no solo entretienen, sino que también cuidan los buenos hábitos.

Si bien todavía no han sido todas las que han dado a conocer sus predilecciones, las que ya lo han hecho han dejado ideas más que destacables. Por ejemplo, Nerea Rey ha apuntado dos libros como son "Wonder" y "El arte de pensar". El primero cuenta una historia sobre bullying que "puede servir de concienciación para los niños" mientras que el segundo "está enfocado a la filosofía y al pensamiento crítico", señala la joven base.

También Irene Montenegro ha dejado ver su gusto por la lectura . Sobre "El diario de Ana Frank" considera que "es un libro que nos va a ayudar a sacar el lado positivo de las cosas y a ver que no es tan horrible estar encerrado en casa". La trilogía de "A guerra das bruxas" le convence "porque son relatos de mundos especiales y llenos de fantasías. Su gusto por el género de novela romántica se ve también en su recomendación de tres piezas de una misma serie: "Buenos días princesa", "No sonrías que me enamoro" y "¿Puedo soñar contigo?".

A María Centeno la música le supone una importante vía de escape, no solo para escucharla sino también para utilizar su propia guitarra. Oasis es uno de los grupos que más le convencen, pero también los ritmos latinos forman parte de su repertorio de consejos.

Ya en cuanto a materia cinematográfica las películas "Coco y El efecto mariposa", componen su carta de recomendación para los seguidores del Cortegada. Pero otro de los mensaje implícitos en el vídeo de María Centeno es la necesidad de tener siempre a mano el sentido del humor como ayuda para sobrellevar la situación.

En el caso de Antía Varela, son los best seller su predilección. En esa línea invita a leer "Bellas durmientes" de Stephen King y su hijo Owen. "Es una novela de terror que nos pone en un mundo en el que todas las mujeres se quedan dormidas", apunta. También el libro "Origen" es parte de sus recomendaciones debido a que "es un libro muy fácil de leer y enfrenta de una manera muy atractiva la religión con la ciencia". El concierto de Queen en Wembley en 1986 o películas como Eduardo Manostijeras y Kill Bill, forman también parte de sus consejos.

Hasta Tyra Jones, quien fuera jugadora del Cortegada hasta el pasado diciembre, participó en los mensajes a la afición vilagarciana para mostrar como está afectando a Estados Unidos la pandemia del coronavirus.

Lo que está claro es que las jugadoras que todavía no han realizado sus recomendaciones van a tener el listón muy alto ante el nivel mostrado por las primeras.