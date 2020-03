El Arosa garantiza el pago a su plantel

El colapso total de las competiciones de fútbol a causa del coronavirus también siembra de dudas el panorama económico de la gran mayoría de clubes. La indefinición respecto al cómo y al cuándo se retomará la dinámica competitiva obliga a una reprogramación presupuestaria que solo podrá definirse una vez se aclare el futuro.

En el caso del Arosa la normalidad podría definirse como la pauta marcada. Mientras otros clubes se plantean alterar las cantidades pactadas o, al menos durante el cese de la actividad futbolística, en el caso de la directiva vilagarciana prefieren no variar la hoja de ruta y lanzar además un mensaje de tranquilidad a su plantilla.

Manuel Abalo, presidente de la entidad, deja claro que "nadie puede negar que esta situación es algo inesperado y que nos va a afectar., más o menos, en función de como se resolverá el futuro, pero nosotros tenemos pactadas 10 mensualidades con la plantilla y eso lo van a cobrar".

Incluso la próxima semana el club tiene pensado abonar la mensualidad íntegra de marzo. Entiende el presidente que "pueden seguir contando con lo que estaban contando. Es cierto que no entrenaron y compitieron como en un mes normal, pero el club va a cumplir".

Confirman desde la entidad que tienen pactada una mensualidad adicional en caso de disputar los play-off, "nos queda marzo, abril y mayo y los pagos de junio están a expensas de lograr el objetivo o no. Está claro que, pese a las dificultades que nos vienen por delante a la hora de conseguir recursos, desde el club estaríamos encantados de jugar ese play-off".

A la espera de una aclaración definitiva del horizonte futbolístico, Abalo no pasa por alto el hecho de que cualquier escenario lo ve factible, menos el que se refiere a la suspensión de las competiciones por esta temporada.

La postura de la Federación Española de Fútbol es la que más convence al presidente del Arosa. "Lo normal es lo que plantean las federaciones que es retomar las competiciones de esta temporada hasta su conclusión y buscar una fórmula de acondicionar la temporada siguiente. Es lo más lógico para que todo se pueda jugar".

En esta misma línea, la decisión tomada en el fútbol inglés de suspender ya todas las competiciones no profesionales es casi una pesadilla para el Arosa. "Suspenderlo todo sería una debacle en todos los sentidos. Hay muchas cantidades comprometidas y muchos intereses en juego. Los clubes no profesionales necesitamos cumplir con los que nos apoya. Nuestros acuerdos son todos por una temporada y si no se juega entera, las consecuencias harán que el próximo año sea muchísimo más complicado a la hora de generar recursos".

Los compromisos con los socios y los patrocinadores en relación a las obligaciones del club que no cumpliría al suspenderse la competición es algo que, en opinión de Abalo, "puede acabar con el fútbol modesto. Hay que terminar la liga como sea y todos tendremos que poner de nuestra parta para dar todas las facilidades posibles para que así sea".