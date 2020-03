Futbolista del Arosa

- ¿Cómo lo están llevando sus compañeros en el Arosa?

- Incluso el Arosa ha iniciado un proceso de ERTE con algunos de sus trabajadores.

- Sí, pero a los jugadores todavía no nos ha llegado nada. Sabemos que la economía de muchos clubes se va a resentir, pero de momento no nos queda otra que pensar en positivo porque la inseguridad es total en todos los sentidos.

- Resulta difícil vislumbrar alguna solución en lo deportivo con todos los nubarrones que hay por delante. Situándonos en un escenario optimista, ¿qué propondría para volver a poner en marcha el fútbol en Tercera División?

- Partiendo de la base que va a ser imposible entrenar ya a mediados de abril, el escenario más propicio para volver es entre el 1 y el 5 de mayo. Luego una semana de entrenamientos o 10 días para empezar a competir a mediados de mayo. A partir de ahí, del 15 de mayo al 30 de junio jugando miércoles y domingo y con los play-off sería jugar las eliminatorias a partido único en las primeras semanas de julio. Suelo ser optimista para estas cosas, pero me cuesta en estos casos, sobre todo en Tercera División en donde no hay tanto dinero en juego y además también hay futbolistas no profesionales. Incluso con desplazamientos largos en la competición que es difícil hacer a mitad de semana para muchos jugadores. La Federación Gallega seguro que tratará de sacarlo adelante de la mejor manera posible. Lo que más nos importa es volver a jugar todos y para eso tendremos que poner mucho de nuestra parte y adaptarnos lo mejor posible con buena voluntad.