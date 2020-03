El balonmano de O Salnés se las ingenia para mantenerse en la mejor forma posible

Los dos clubes de balonmano de la comarca se las ingenian para tratar de mantener activos a sus jugadores en este confinamiento por el Covid 19. Así el Asmubal Meaño, a través de su coordinador Víctor Garrido -a la sazón, entrenador de sénior masculino- ha ideado un programa de ejercicios individuales para que, jugadores de todas las categorías y familiares. puedan seguirlo en sus casas, añadiendo un componente competitivo en pro de la motivación.

"Diseñamos dos circuitos de ejercicios -explica Víctor Garrido-, dirigidos a balonmanistas de entre benjamines a sénior, y sus familiares si quieren sumarse a la iniciativa. Se los servimos cada noche o a primera hora de la mañana y a última hora del día recabamos los resultadoa". "A través del programa -explica Garrido- les ofrecemos un reto por día. Cada jugador o participante tiene un tiempo que se plantea para la jornada: 9, 10, 12 minutos? Luego, al final del día debe remitirnos cuantas veces han completado el circuito en ese plazo de tiempo. Con los resultados vamos elaborando una clasificación que actualizamos a diario en las redes sociales del club, para que todos las conozcan, y traten de superar a sus rivales más directos en la siguiente jornada".

La secuencia de ejercicios propuestos varían en tipo y número: "chair stp up" (o rodillas arriba si no disponen de escaleras), "jumping lunges" (zancadas cambiando de pierna), flexiones, etc. El programa, que echaba a andar el pasado lunes contaba en su primera jornada con un seguimiento modesto, de apenas media decena de jugadores, pero a partir del martes creció y cuenta ahora ya con medio centenar de participantes entre balonmanistas y familiares.

"Los seguidores -apunta Víctor Garrido- nos están mandando fotografías y hasta vídeos de sus ejercicios, realizando el circuito, y que estamos colgando en la red para motivar a otra gente. Puede incluso que, dada la buena acogida que está recibiendo, pueda sumarse gente externa, como un gesto del club para ofrecer pautas para el deporte en casa a todos y que conozcan como trabajamos a esta entidad deportiva".

El pódium de la clasificación en la última jornada arroja, en el equipo se sénior, el oro para el lateral de Carballo, Iván Campos, la plata para el extremo meañés Pablo Piñeiro y el bronce para el grovense Anxel Aguín. Entre otras categorías, protagonismo también para la dedicación de la juvenil femenina, proclamándose ganadora de la última jornada Sabela Miniño, seguida Enma Fontán y Mar Otero. Amén de las que responden a jugadores, se contempla una categoría añadida, que es la de padres y madres, y que en la última jornada dejaba a Nuria Gándara, Manu Veiga y Rocío Domínguez como los tres primeros clasificados.

Ayer, día de San José, jornada de descanso en la programación. Y para hoy viernes, el programa contempla cuatro ejercicios de fitnes, que incluyen rondas de estiramientos, saltos en estrella, sentadillas, flexiones y levantamiento de pesas. En uno de los circuitos, se fijan ejercicios de plank, plank lateral estático a derecha e izquierda, y supermán, a razón de 16 rondas por cada uno.