El virus que frena el deporte

El deporte de élite es uno de los que más está notando el estado de alarma decretado por el Gobierno. Un ejemplo de ello es todo un campeón del mundo de piragüismo como es Tono Campos. Policía nacional de profesión ha dejado a un lado los entrenamientos al ritmo que estaba acostumbrado mientras patrulla las calles de Pontevedra concienciando a la gente de la necesidad de quedarse en casa ante una situación excepcional. "Hay que convencer a la gente de que cumpla lo mejor posible con las indicaciones, porque está en juego nuestra salud", explica.

Con la competición totalmente parada y sin poder acudir a los lugares de entrenamiento, el campeón del mundo de Maratón, Tono Campos reconoce que los próximos días van a resultar sumamente atípicos. "No me queda otra que hacer lo que pueda en casa, pero esta es una situación de fuerza mayor y todos mis compañeros a nivel de España están en la misma situación que yo", explica. Campos no va a permanecer recluido las 24 horas al ejercer como policía nacional en Pontevedra, donde ha estado esta semana patrullando e informando a la gente que se encontraba por el camino de la necesidad de cumplir las indicaciones del Gobierno a causa de la alerta nacional. "Hay bastante gente por la calle, casi todos porque tienen que ir a trabajar o a realizar las compras y a aquellos que no cumplen esos supuestos, se les trata de convencer de que es necesario cumplir lo mejor posible; en principio, no nos estamos encontrando con malas caras porque la gente parece estar bastante concienciada e informada de la situación", señala.

Tras decretarse la suspensión de las pruebas de piragüismo para las próximas semanas y no poder acceder a las zonas de entrenamiento, Campos apunta que "he empezado a entrenar en casa por libre, realizando ejercicios aeróbicos para mantenerme en la mejor forma posible, aunque somos conscientes de que sin coger la canoa, será complicado alcanzar un nivel óptimo de cara a una competición". En ese entrenamiento no está solo, ya que le va a acompañar su hija que, "tras tres jornadas de encierro, es necesario practicar algún ejercicio que ayude a sobrellevar esta situación".

De todas formas, Campos considera que el deporte, en una situación como la que se está viviendo "queda un poco en segundo plano, estamos ante una emergencia sanitaria y debemos asumir que nuestra salud es lo primero, así que no queda otra que encerrarse en casa y cancelar la competición, como han hecho las federaciones de manera acertada; aguardemos que esto pase lo antes posible y quede como un mal recuerdo en el futuro", señala.

Tono Campos es toda una leyenda del piragüismo español y mundial. El pasado año se alzó con los dos títulos mundiales de Maratón en la ciudad china de Shaoxing, tanto en C-1 como en C-2, donde le acompañó su compañero de equipo Diego Romero. El objetivo este año era el mismo, el de pelear por lograr un entorchado que en O Grove están acostumbrados a celebrar gracias al tesón y al esfuerzo de un canoísta que ha brillado siempre en las competiciones de fondo desde su salto a sénior.

Esos éxitos llevaron a O Grove a otorgar el nombre de Tono Campos al centro de usos náuticos de O Corgo, donde se concentra la actividad del piragüismo meco, con el Breogán, el club del grovense, a la cabeza.