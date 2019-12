Jorge Sáez: "Hay que salir con la intensidad que se requiere"

Jorge Sáez, jugador del Arosa y ex del Bergantiños, compareció ayer en A Lomba para referirse al duelo que ambos equipos librarán mañana en As Eiroas (17.00 horas) y que no dudo en calificar de "especial. Cuando has estado en un club tres años algo de cariño tienes tanto al club como a la gente que me trató muy bien. Pero ahora mismo mi deber está en ayudar a conseguir los tres puntos al Arosa".

La meteorología adversa que se espera en Carballo no es sinónimo de excusa para el madrileño, "habrá que adaptarse de la mejor manera posible como hicimos en Redondela y competir".

Sobre la inesperada mala marcha del rival, Sáez subraya que "el Bergantiños estaba hecho para estar en la zona que nosotros estamos. Esto indica que en esta liga no hay rival fácil y nunca sabes donde van a estar los puntos que luego puedes echar de menos para llegar al play-off. Ellos, antes o después, van a ganar partidos y van a salir de la zona en la que están".

Preguntado sobre dónde tenía que hacer especial énfasis el Arosa para ganar en As Eiroas, el mediapunta señaló que "la atención tenemos que ponerla en nosotros. En salir con la intensidad que tenemos que salir, como el otro día ante el Barco. Porque de nada vale salir con dos marchas menos porque ellos están abajo. Hemos estado bien en todos los partidos y dependemos de nosotros. Tendremos que saber gestionar cada situación del partido".