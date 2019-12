Duelos directos para el último sprint

El Arosa retoma el próximo fin de semana la competición después del parón de las selecciones autonómicas y lo hace con cuatro encuentros por delante antes de llegar al final de la primera vuelta, cuatro partidos en los que sacar resultados positivos puede permitirle colarse en los puestos de play off de ascenso, uno de los grandes sueños de la afición arlequinada.

El primero de esos encuentros será el domingo ante el O Barco, con la incógnita del lugar donde se va a disputar el partido ante las obras que se están realizando en A Lomba. El equipo ourensano es uno de los rivales directos en esa lucha por el play off, al ocupar la tercera plaza de la tabla, a ocho puntos de distancia de los arlequinados. Para la escuadra que dirige Rafa Sáez, un triunfo sería un buen espaldarazo en la lucha por el play off, y a los arlequinados no les ha ido nada mal cuando se han enfrentado a la mayoría de rivales directos. Los ourensanos, pese a tratarse del tercer clasificado, son un equipo que encaja bastantes goles , pero que no tiene dificultades para anotarlos. Su máximo goleador es Juanito con nueve tantos, aunque también destacan en esa labor jugadores como Pisón o David Álvarez, que suman seis cada uno.

El siguiente partido que deberán afrontar los arlequinados será ante Bergantiños en Carballo. Aspirante a pelear por el play off de ascenso, el irregular inicio de los de A Coruña les ha llevado a situarse al borde de los puestos de descenso. Sin embargo, son un equipo que atesora mucha calidad y, en cualquier momento pueden reaccionar. Pese a contar con nombres contrastados de la categoría, el Bergantiños es el equipo que menos goles ha anotado de la liga, con tan solo 11 tantos. Su gran referencia en ataque, Rubén Rivera, tan solo ha marcado tres esta campaña, muy lejos de anteriores registros.

En el regreso a A Lomba, los vilagarcianos se medirán a otro rival directo, el Fabril. El filial deportivista es un equipo con mucha calidad que no le pondrá las cosas fáciles a los arlequinados. Pese a ello, se encuentran tan solo un punto por delante de los de Rafa Sáez. Cuenta con jugadores que ya han debutado con el primer equipo, como es el caso de Gandoy o Valín y su máximo goleador es Mario Losada, con ocho dianas.

El último encuentro de la primera vuelta, que al igual que el del Fabril, será en 2020. lo disputará el Arosa contra el Rápido de Bouzas en Vigo. Al igual que el Bergantiños, los aurinegros están cuajando una mala temporada que los ha colocado en descenso directo.