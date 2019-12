La racha positiva llega a su final

El Arosa se queda sin puntuar en liga después de once jornadas. // Iñaki Abella

El Arosa se queda sin puntuar en liga después de once jornadas. // Iñaki Abella

Aunque se desee, ninguna racha positiva acaba siendo eterna. Lo descubrió ayer el Arosa que vio como el Compostela cercenaba sus once jornadas puntuando y le infligía una derrota que hacía mucho que no saboreaba. No hizo un mal partido el equipo de Rafa Sáez, pero acabó siendo superado por un equipo que cuenta con mucha calidad en sus filas, como la que demostró Josiño Filgueira en el tanto que abrió el marcador. Ese gol también fue psicológico, ya que se registró en el inicio de la segunda mitad, y dejó algo tocado a los arlequinados durante varios minutos. Consiguieron reaccionar y lanzarse por la igualada, hasta que, en el descuento, con todo el equipo visitante volcado en la búsqueda de ese gol que mantuviese viva la racha, un golazo de Brais Abelenda cerró el encuentro.

El primer cuarto de hora no fue bueno para los visitantes, que no entraron con la intensidad y la confianza deseada en el partido. La gran calidad que atesoran los locales provocó que las primeras ocasiones comenzasen a caer de ese lado. Todavía no habían transcurrido cinco minutos de partido cuando el Compostela ya había gozado de dos ocasiones, la primera en un cabezazo de Soto que se fue rozando la portería y la segunda, en otro cabezazo de Pablo antas que se fue por encima del larguero.

El Compos mostraba los motivos por los que permanece invicto en casa y pronto volvería a gozar dedos claras ocasiones. Corría el minuto 7 cuando Manu Táboas, con una gran estirada, evitaba el tanto de Gabri Palmás. Tan solo cuatro minutos después, Palmás centraba desde la banda y el remate de cabeza de Brais Abelenda se estrellaba con violencia en el larguero de la portería del Arosa. El Compostela atacaba en oleadas, y ni siquiera le frenó el parón que se vio obligado a decretar el árbitro por el viento, que arrastró varias vallas publicitarias.

Un disparo de Pablo Antas obligó a Manu Táboas a hacer una buena estirada y desviar el balón a córner. A la salida del saque de esquina, el Arosa tuvo su mejor ocasión. Los arlequinados montaron una buena contra que permitió a Raúl Martiñán plantarse ante Pato, que evitó el tanto con una gran atajada. Antes del descanso, el Compos todavía gozaría de dos ocasiones en los pies de Primo y Josiño, pero la imagen del Arosa no era la de los primeros minutos, ya que los arlequinados iban de menos a más y ya conseguían disputarle el balón a los locales.

Nada más arrancar la segunda mitad, el Arosa se encontraría con un duro golpe en forma de tanto. La jugada arrancó en la banda derecha, donde Gabri Palmás buscó la incorporación de su compañero Josiño Filgueira en el centro. El ex del Ribadumia orientó el balón a su pierna izquierda, soltando un zapatazo desde la media luna del área que se coló por la escuadra sin que Manu Táboas pudiese hacer gran cosa por evitarlo. El gol dejó muy tocado al Arosa y espoleó a los locales, que se lanzaron a por un rival que comenzaba a mostrar debilidades tras plantar cara en el último tramo de la primera mitad.

El compos rozó el segundo tanto, con su goleador Primo desperdiciando un mano a mano con Manu Táboas, o no llegando por milímetros a un centro lateral de Gabri. Fueron momentos en los que el Arosa tuvo que resistir para salir vivo y tener la ocasión de puntuar. Lo consiguió y, poco a poco, comenzó a dar pasos adelante, aunque apenas gozaron de alguna ocasión clara, ya que se toparon con una defensa local muy consistente. Tan solo Manu Rodríguez probó a Pato Guillén en un disparo en el que obligó al meta uruguayo a meter una buena mano.

A medida que los minutos pasaban, el Arosa comenzó a lanzarse a tumba abierta a por la igualada, dejando muchos espacios atrás, algo que posibilitó las contras locales. En la primera que tuvieron los de Iago Iglesias, Rodri Alonso mandó alto el pase de la muerte de Hugo Sanmartín. Sin embargo, cuando el encuentro se encontraba ya en el descuento, Brais Abelenda no perdonaría. El delantero del Compostela entró en velocidad en el área, sentó al portero pisando el balón, y acabó marcando a puerta vacía.

Al final, el Compostela fue el que mantuvo viva su racha positiva, al sumar su octavo triunfo consecutivo como local de esta temporada, mientras el Arosa.