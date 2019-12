Rafa Sáez: "Nos penalizó la falta de concentración""

Rafa Sáez, técnico del Arosa, se mostraba ayer decepcionado con el rendimiento de su equipo en los primeros minutos de cada parte. Esa, considera, fue la clave de la derrota. "Hablamos siempre de la importancia de los primeros minutos, de mejorar la atención y la concentración, no lo hicimos y eso nos acabó penalizando". Pese a ello, Rafa Sáez prefiere quedarse con la entrega de sus jugadores, no solo por poner en aprietos a todo un Compostela en varias fases del encuentro, sino porque "morimos en la orilla, buscamos la igualada hasta el último minuto y no especulamos con ningún goal average porque no tenía sentido, por eso nos acaban anotando el segundo". Aunque lamentó la ocasión perdida en la primera mitad, salvada por el Pato, recordó que "el Compos ya había tenido alguna antes".