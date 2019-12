Derbi para fijar el objetivo de luchar por el ascenso

El Villalonga se ha convertido en el principal rival del Atios en la lucha por el primer puesto de la categoría. Los celestes mostraron su ambición el pasado fin de semana, al doblegar al Atlético Arnoia a domicilio y auparse al segundo puesto. Sin embargo, este fin de semana regresan a San Pedro (16.30 horas) para enfrentarse a uno de sus vecinos, el Cambados de Edu Charlín, una escuadra que no le va a poner las cosas sencillas. De eso es consciente el técnico celeste, que augura un encuentro "complicado ante un rival que ha conseguido puntuar ante Céltiga o Ribadumia, una escuadra correosa, compacta y muy bien trabajada que no nos va a poner las cosas precisamente fáciles". Además, los cambadeses también tienen opciones, en caso de conseguir la victoria, de meterse en la lucha por la zona noble de la tabla. La intención de Fernández es que "el equipo muestre el trabajo que estamos haciendo y consiga encontrar una fisura que nos permita ganar los tres puntos". Fernández insiste en que "en esta categoría no te puedes relajar, porque si lo haces, pierdes; debemos estar bien cada domingo porque siempre hay sorpresas". El técnico celeste no podrá contar con la participación de Costas y Brian, lesionados de larga duración.

El duelo entre Villalonga y Cambados no será el único derbi de la jornada. El otro se disputará en el campo Salvador Otero a las 16.15 horas y en él se medirán Céltiga y Xuventude Sanxenxo. Los locales han conseguido enlazar dos victorias consecutivas ante sendos rivales directos, como son el Moaña y el Cultural Areas. Esos dos triunfos los han situado muy cerca de la zona noble, un lugar en el que pretenden estar a final de temporada. Por su parte, el Sanxenxo llega al partido situado en la zona tranquila, aunque tratará de resarcirse de la derrota sufrida ante el Ribadumia.