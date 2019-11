Gelucho: "El Arosa es uno de los más fuertes"

El Arosa viaja este fin de semana a Carballiño, donde se encontrará con un Arenteiro que no se encuentra en su mejor momento de la temporada, pero que si por algo se caracteriza, es porque compite todos y cada uno de los partidos que disputa. Situado en la 14ª plaza de la clasificación, con 13 puntos, su técnico, Rogelio Gómez "Gelucho", reocnoce que "estamos compitiendo bien, generando ocasiones, aunque nos falta definir mejor esas opciones". Precisamente eso es loque le ha venido perjudicando en lo que va de campaña, algo que no duda en resaltar su técnico al afirmar que "creo que el buen trabajo que estamos realizando no se está trasladando a la clasificación todo lo que nos gustaría".

Los de O Carballiño llegan al encuentro con tan solo dos triunfos en su casillero, pero convertidos en el rey del empate, pues suman siete igualadas, la última, el pasado domingo, cuando el Paisaco consiguió anotar el 1-1 en el minuto 92. "fue un duro golpe, porque estuvimos por delante prácticamente desde el inicio, pero debemos recuperarnos y afrontar el partido con el Arosa con el objetivo de buscar tres puntos que nos son muy necesarios", señala Gelucho.

El técnico del Arenteiro destaca de los arlequinados que "son un equipo que está completando un buen inicio de campaña, tiene buenos jugadores y ha entrado en una gran dinámica; compacto y difícil, además de muy bien trabajado por su técnico, Rafa Sáez". Para Gelucho, el Arosa "es uno de los fuertes de la categoría y, ahora mismo, se encuentra en una situación de privilegio pero queda todavía mucha liga por delante". Frenar a toda la artillería con la que cuenta el Arosa es una de las claves con las que trabaja el técnico del Arenteiro que es consicente de que "debemos aprovechar las ocasiones que tengamos para que los tres puntos se queden en O Carballiño".

Gelucho no va a poder contar para el partido con dos hombres muy importantes en su esquema como son Emilio y David, que se encuentran sancionados. Si estarán Wadir y el vilagarciano Fajardo, sus dos máximos goleadores.