Tono Campos, elegido mejor deportista gallego de 2019

La Secretaría Xeral para o Deporte ha reconocido a Tono Campos como el mejor deportista de Galicia de 2019. El piragüista del Breogán de O Grove recibirá el galardón en una gala que tendrá lugar en Lalín el próximo 28 de noviembre.

El propio José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte, comunicó esta misma mañana el premio a Campos quien reconoció sentirse "muy orgulloso de recibir un éxito de tanto calado. No me lo esperaba, pese a haber completado la mejor temporada de mi carrera con tres medallas en el Europeo y tres en el Mundial".

Dominador mundial en la especialidad de maratón, entiende el deportista grovenses que "compitiendo en una modalidad que no es olímpica la verdad es que me enorgullece aún más lo conseguido. Del mismo modo no se olvida de compartir tal galardón con "mi familia, mi entrenador Luis Padín y con todas las personas del club, además de patrocinadores y de la Policía Nacional que me permite poder compatibilizar mi profesión con las competiciones".