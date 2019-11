El Ourense tilda la cita de "partidazo"

Los ourensanos solo han cedido cinco puntos en las once jornadas disputadas. // Iñaki Osorio

Los ourensanos solo han cedido cinco puntos en las once jornadas disputadas. // Iñaki Osorio

El arquitecto de este Ourense líder que llegará el sábado (20.00 horas) a A Lomba es Fran Justo. Uno de los técnicos más jóvenes de la competición y que no resta valor al extraordinario momento de juego y resultados por el que atraviesa su equipo.

Los 28 puntos que acumulan en tan solo 11 jornadas son el claro exponente del nivel de dificultad al que tendrá que hacer frente el Arosa. "Es evidente que estamos en un momento muy bueno, pero cada jornada es una historia que empieza de cero. Está claro que si estamos donde estamos es por méritos propios y porque nos lo hemos ganado en el campo, pero queda mucho como. Yendo poco a poco y pensando únicamente en ir semana a semana es la única manera de no desviarse del camino", señala el preparador ourensano.

Citarle a Justo cualquier otra cuestión que no sea relativa al Arosa no le interesa a estas alturas. La palabra play-off es una cuestión que todavía prefiere ni escucharla, "el equipo trabaja muy bien y es ambicioso por lo que no va a renunciar a nada, pero nadie habla de objetivos más allá. Traemos una buena inercia de la segunda vuelta de la temporada pasada en la que fuimos los mejores de la liga en ese tramo, pero también somos conscientes de la dificultad de la liga y de la calidad de los rivales".

En la construcción de la actual plantilla, el club no ha escatimado esfuerzos. Hasta catorce incorporaciones ha sufrido la plantilla, "el equipo sufrió una remodelación muy grande, pero todo ha cuajado bien. Eso unido al buen arranque hace que todo vaya aún mejor. No podemos recriminar nada en el trabajo del grupo. Entrenan muy bien, no regalan semanas y se preparan bien los partidos. Eso está teniendo reflejo en nuestros números".

En relación al partido con el Arosa, Fran Justo tiene muy claro que "es un partidazo. Somos dos grandes equipos". Su análisis sobre el equipo vilagarciano le lleva a afirmar sin vacilación que "tienen uno de los mejores tres onces de la categoría. Para mí es un equipazo y es el resultado de la fuerte apuesta que ha hecho el club por jugar el play-off. Yo incluso diría que es un candidato claro a pelear por el título".

También subraya el técnico de los de As Burgas que "vamos a tener que hacer un partido muy serio. Nos medimos a un rival con muy buenas individualidades y con gente muy importante en la categoría. Es un equipo que tiene mucho gol y son muy competitivos. Para nosotros es una prueba de fuego muy importante".

Con todos sus efectivos disponibles a falta todavía de dos sesiones de entrenamiento más antes de venir a Vilagarcía, desde Ourense tienen claro que "la liga esta temporada tiene un nivel muy alto. Hay seis o siete equipos de mucho nivel para pelear por el título de liga. Los resultados de cada semana son muy igualados, eso habla claramente del nivel que hay en la competición. Nosotros queremos estar en esa nómina de favoritos, pero sin pensar en otra cosa que no sea ir haciendo cada día méritos para ello".

En el Arosa, Rafa Sáez está preparando el encuentro con la baja obligada de Trapero y a la espera de la recuperación de Róber de sus molestias musculares para optar a aumentar a nueve su número de jornadas seguidas puntuando.