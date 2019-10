Pedro Muñoz, rey europeo de combate

Pedro Muñoz Fole es el flamante rey del kenpo continental en la modalidad de combate. La imposición de su corona fue a mediodía de ayer en Vila Franca de Xira, una localidad próxima a Lisboa en la que se celebró el Campeonato de Europa de categoría absoluta.

El kenpoca vilagarciano superó en la final al rumano Dragan Mirel en una pelea que superó los siete minutos de duración y que tuvo que decidirse en el punto de oro dada la igualdad entre los dos combatientes.

Reconoce Pedro Muñoz Fole que en la final tuvo que ir al límite de sus posibilidades pues "enfrente tenía un profesional y fue un combate muy apretado. Tanto la delegación española como la rumana crearon un ambiente muy tenso y nos tuvimos que ir a más de siete minutos cuando todo se decide normalmente en tres".

Acerca de la acción que decidió la corona continental en el punto de oro, el vilagarciano apunta que su rival tenía la guardia muy alta y muy cerrada. "Estaba muy pendiente del daño que le pudiera hacer con la pierna derecha. Le amagué dos veces que le iba a ir al cuerpo, él bajó la guardia y le gané con un puño a la cara que me dio el punto de oro", explicó.

Tres fueron los combates que tuvo que superar para hacerse con la medalla de oro en la franja entre 70 y 75 kilos. Un portugués y dos rumanos completaron su nómina de adversarios para poner un digno colofón a su participación en este Europeo.

Reconoce Muñoz Fole que el balance final de un bronce, una plata y un oro no se corresponde exactamente con las esperanzas que tenía, "la verdad es que tengo un sabor agridulce por como salieron las cosas. Venía a por los tres oros, pero no pudo ser".

La sensación de incomodidad se acrecentó especialmente en la modalidad de kata en la que Pedro Muñoz fue tercero. "Perdí la semifinal con un portugués, pero sinceramente el arbitraje no fue para nada justo. Me encontraba muy bien, pero el criterio arbitral me perjudicó claramente".

La plata llegó en la disciplina de kata con armas tras caer en la final con el barbanzano Juan Parada, otro de los catorce integrantes de la selección española.