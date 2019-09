Una derrota en dobles pone fin al periplo de Bouzas en el US Open

Tras ser eliminada en segunda ronda en el cuadro individual, la vilagarciana Jessica Bouzas afrontaba su primer encuentro de dobles en el Us Open, uno de los cuatro Grand Slam del circuito de tenis. Como compañera contaba con la maltesa Pellicano y enfrente tenía a la francesa Jacquemot y a la rusa Shnaider. El primer cuarto resultó sumamente igualado y se acabó resolviendo en el Ty Break, que sirvió para decantar la balanza en favor de la pareja francorrusa (7-5).

El segundo set siguió los mismos derroteros, aunque a la vilagarciana y a su pareja las penalizó sobremanera los errores no forzados que cometieron un total de 12 en el encuentro, por cinco de sus rivales. El K.O. se acabaría registrando con un 6-4 que provocaba el adiós de Bouzas a su participación en su primer Grand Slam. Aunque eliminada en segunda ronda, la valoración de la participación de Bouzas en el US Open no puede ser más positiva, sobre todo por la experiencia de disputar un torneo de esta importancia y en una superficie prácticamente desconocida para ella, más acostumbrada a tierra batida, y fue capaz de ganar su primer encuentro a la estadounidense Subhash, y después caer con honor ante la también americana Katrina Scott.