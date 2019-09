Castigo excesivo al Arosa en O Couto

Hubo quien dijo que el fútbol es un estado de ánimo. ¿Por qué no? Lo que es desde luego es un deporte de momentos, todo lo que no pasó en 45 minutos ocurrió en menos de cinco, cuando se rompió el partido. Ganó la Unión Deportiva Ourense, que aguantó cuando fue peor y golpeó cuando fue mejor. El Arosa, por su parte, regresa de la ciudad de las Burgas con un castigo quizás excesivo, pues no fue tan inferior a la UD Ourense como para merecer un resultado de dos a cero. Para los arlequinados, además, el partido ha estado condicionado por las decisiones arbitrales.

La UD Ourense se vio en un pis pas con un penalti y con el rival con diez jugadores. Hizo el 1-0 y en la jugada siguiente el línea tiró de bandera para invalidar el empate. Al contragolpe, con los arousanos rotos, los rojillos hicieron lo que quisieron, el segundo y algunos más que pudieron haber caído en la meta de Manu Táboas. Cuatro puntos sobre seis, un buen comienzo para los ourensanos, mientras que el Arosa suma los tres de la primera jornada en casa.

La primera parte fue tan igualada que se convirtió en un tostonazo. Manejó más el Arosa, que acabó metiendo atrás a la UD Ourense, que no dio noticias de medio campo hacia delante. Una cesión de Corzo acabó con Ángel Díez empotrado contra Javi Otero. Los pontevedreses reclamaron penalti, pero el árbitro dijo que nones. Eso y un cabezacito de Julio fue todo lo que le dio al Arosa ser el dueño del juego.

Currás da vueltas y vueltas hasta encontrar un lateral derecho fiable que le permita dormir. Colocó a Gabi en esa posición, con Isi por delante, moviéndose por todo el campo. No funcionó. Gabi es ante todo medio centro y en la banda se perdió. Mucho. Eso y que la UD Ourense estaba demasiado encajonada, de manera que cuando robaba tenía pocas piezas arriba y demasiados metros por delante. Un balón de Durán que no controló Marquitos fue todo lo que pudo producir.

La segunda parte empezó con otra pinta, con Gabi en el medio e Isi en el lateral. No se había jugado un minuto cuando una asistencia de Marquitos acabó con Pedrosa ante el portero, escorado pero ante el portero. Lo tenía tan cerca que le fue imposible levantarle la pelota. Cercano el cuarto de hora apareció de nuevo el ariete ourensano, derribado entre Pacheco y el portero cuando se disponía a superarlos y empujar la pelota. Penalti y expulsión del central. Rubén Durán engaña a Táboas, 1-0.

No habían pasado dos minutos cuando Manu cabeceó en el segundo palo un centro desde la izquierda. ¿Con la cabeza o con la mano? Para el línea con la mano, con lo que lo anuló. El estruendo entre los arousanos fue espectacular, con el pobre hombre de la bandera acorralado.

El Arosa no desfalleció y se echó arriba, dejando espacios por todos lados. Grave error, la UD Ourense es un equipo con querencia a la contra, con un fútbol en el que el vértigo prevalezca sobre la creación.

Igual que Currás sufre en el lateral derecho, en el ataque ha ganado mucho con la llegada de Pedrosa. Ahora puede cambiar al delantero centro y meter a Hugo García, que firmó veinte minutos fantásticos. Fresco, le hizo una ensalada a Pedro, el otro central arousano. Se la dejó a Champi para empujar, sólo que un defensa sacó bajo palos.

Hasta que Adrián Presas, sobresaliente, acabó el partido, toda una novedad. En el minuto 71, filtró un pase ganador.