Primer escollo importante en el camino

Tras las buenas sensaciones que dejó el encuentro ante el Lugo B, donde se pudo ver a un Arosa comprometido y solvente defensivamente, los caprichos del calendario llevan a los arlequinados a Ourense para medirse a un rival que estará en peleando con ellos por alcanzar esos cuatro puestos que dan acceso al play off de ascenso. La UD Ourense ya demostró el pasado año que es un equipo a tener en cuenta y este año, volverá a hacerlo bajo la dirección técnica de Fernando Currás.

De las dificultades con las que se va a encontrar el equipo es consciente el meta Manu Táboas, que llegó a militar en el antiguo CF Ourense. El portero arlequinado reconoce que una de las claves no solo va a estar en el terreno de juego, sino que también estará en la grada, donde "acostumbran a tener mucha gente, que crea un ambiente muy favorable para su equipo". Las dos escuadras que se medirán sobre el césped de O Couto "creo que vamos a pelear por un objetivo similar, algo que ya demostramos el pasado año".

En lo que respecta a su equipo, Táboas reconoce que "somos un grupo con mucha gente nueva, pero que estamos muy unido, todos vamos en la misma dirección, y aunque creo que todavía restan algunas jornadas para poder fijarnos los objetivos de esta temporada, vamos a dar mucha guerra". No faltará sufrimiento, como ocurrió en la primera jornada, donde "no fue sencillo ganar al Lugo B, pero hemos mostrado una solidez defensiva importante donde el año pasado, aunque concedíamos pocas ocasiones, nos hacían mucho daño". Finalizar el encuentro con el Lugo con la portería a cero es muy importante para el meta a nivel individual, pero también en el colectivo a la hora de sumar puntos, tanto en casa como fuera. "Esa solidez nos puede permitir amarrar algunos puntos en A Lomba que el pasado año se nos escaparon varios muy importantes que luego acabamos lamentando", explica. Insiste en que este año, bajo las órdenes de Rafa Sáez, se ha creado un grupo de jugadores "comprometido, competitivo y con las ideas muy claras". Alcanzar los puestos altos de la clasificación es algo que Táboas asume que no va a resultar sencillo. El meta considera que esta temporada la calidad de la liga ha subido, con los descensos de Rápido de Bouzas y Deportivo B, que se suman a clubes como Compostela o Bergantiños, que "van a estar ahí arriba tratando de conseguir clasificarse para el play off de ascenso".