Sexto fichaje para el Asmubal

El Asmubal Meaño sénior masculino suma su sexto fichaje tras incorporar esta semana a Manuel Gómez, joven incorporación que, procedente de la cantera del Rasoeiro, decide estrenar categoría sénior en Meaño. Lo hace de mano del técnico Víctor Garrido, que ha sido clave para el fichaje en su puesta de largo, y con el que ya coincidió como técnico en sus primeros años en la base grovense.

Garrido reconoce que Gómez "es un portento físico y, en cuanto se adapte al equipo, nos aportará buen lanzamiento exterior y un potente uno contra uno, pero no sólo en ataque, sino también en defensa, dada su agilidad de piernas para frenar al rival".

Manuel Gómez admite que "quería cambiar de aires para estrenar categoría, y me hablaron muy bien del proyecto en el que estaba trabajando Meaño, y este parecía una buena oportunidad". "El objetivo del ascenso que se propone este equipo -agrega- es un atractivo emocional añadido, bueno para mejorar mi juego individual y el del colectivo". Su fuerte para aportar al equipo es "la polivalencia, porque me vine acostumbrando mucho a alternar varias posiciones, y estoy mentalizado para adaptarme a la que me pida el técnico".

Suma y sigue así el Asmubal en su política de conformar desde Meaño un proyecto ambicioso que busque, ya de partida, conformar un plantel fuerte para tener chance en la empresa.