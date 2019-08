Os Ingleses vuelve a reinventarse

Ser un club amateur, donde se milita por el amor a un deporte lleno de tradiciones y valores, obliga a reinventarse cada temporada, cuando gran parte de los jugadores deben irse por cuestiones de estudios o laborales. Eso es lo que le ocurre a Os Ingleses de rugby, escuadra que inició su particular pretemporada hace poco más de una semana, y que tendrá esta campaña bajas muy importantes con respecto al equipo de la campaña pasada. David Lema, técnico de Os Ingleses, es consciente de esas bajas, especialmente en la delantera (Maverick, Marcos y Juan), lo que le obligará a reinventar de nuevo el equipo pero apunta que "estamos pendientes de que retorne al equipo gente que tuvo que dejarlo por cuestiones laborales". Las bajas también se tratarán de cubrir con jugadores que suban del equipo sub-18, un recurso que Os Ingleses siempre exprime al ser un club de cantera y que siempre trabaja para que los jóvenes alcancen el primer equipo.

Todavía sin decidir cual va a ser el objetivo de esta temporada, Lema considera que repetir lo obtenido la pasada temporada, donde se jugó la final por el título de liga y el play off de ascenso ante Vitoria (escuadra que acabaría subiendo) es un logro difícil de repetir. "Este año creemos que va a ser una temporada mucho más complicada, sobre todo porque si no asciende el Ferrol (juega el play off el próximo día 7) y con la presencia del CRAT en esta liga, al renunciar a su plaza en División de Honor B, el nivel sube notablemente", explica. Ambos clubes, sobre todo el Ferrol, siempre tiran de talonario para reforzarse, algo que se acaba notando en una liga como la gallega.

Además, habrá que contar con cualquiera de los otros cinco equipos que van a integrar la categoría que "seguramente, no nos lo van a poner nada fácil".

Una cuestión que tiene muy clara mientras prepara al equipo es que "nuestra intención es competir en cada encuentro, algo que es innegociable" y que está por encima del resultado que se alcance. El objetivo que se marcará el equipo saldrá de una concentración que se celebrará unos días antes de dar comienzo la liga, en el mes de octubre.

Exhibición

El club se alimenta de los jóvenes, motivo por el cual realizó ayer una exhibición en la plaza de Galicia de Vilagarcía y cuyo objetivo era sacar el rugby a la calle para que los niños puedan conocerlo y atraerlos en el futuro. Durante más de una hora, varios técnicos estuvieron dirigiendo un entrenamiento con los más pequeños de la entidad, en el que no faltaron carreras, pases y alguna que otra melé.