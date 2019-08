La emoción está servida por las plazas en cuartos de final

A falta de escasas jornadas para el término de la liga regular, todavía quedan varias incógnitas por resolver en lo que a las plazas de cuartos de final se refiere.

Todo por decidir en el grupo A. A falta de dos partidos, Loft Kemegal y NPV El Bar de Co se medirán para saber cuál de los dos será el primer clasificado. Por otro lado Pepe Quilé y Exinelgos necesitan la victoria si no quieren verse fuera de los cuartos de final. La Urbana, ya clasificado y ocupando actualmente la segunda posición, debe esperar los resultados de los rivales ya que podría pasar a cuartos de final como segundo, tercero o cuarto.

En el grupo B, los invictos Monstars serán primeros y Rock Bar Miúdo no podrá alcanzar la siguiente fase. Construcciones García y Old Skull Tattoo jugarán para decidir el segundo y tercer clasificado. Cubiertas Javier Martínez y The Giants lucharán por la cuarta plaza.