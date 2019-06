Romero y Campos dominan en Bilbao

Los palistas del Breogán de O Grove Diego Romero y Tono Campos volvieron a brillar en una competición de carácter estatal. En esta ocasión la competición fue la Copa de España de Maratón y el Campeonato de España de Ríos y Travesías en aguas de la ría de Bilbao. Los dos palistas se repartieron el oro y la plata en el C-1 y se alzaron con el primer puesto de la competición en el C-2, donde compitieron juntos. Los dos se han convertido en las grandes referencias de la canoa en España, al sumar un considerable número de triunfos a nivel nacional e internacional, sobre todo en las competiciones de fondo como era el caso de la que se disputaba el pasado fin de semana

Además de las preseas de Romero y Campos, por parte de los grovenses también brillaron las hermanas Valeira y Yolanda Oliveira, que terminaron primera y segunda en el C-1 cadete. La primera de ellas suma este éxito al obtenido la semana anterior, donde confirmó su convocatoria para participar en el mundial juvenil. En esa competición formará pareja con Antía Ourille, del Piragüismo Rías Baixas, y ambas competirán en el C-2 200 en la localidad rumana de Pitesti.

Liga Provincial

También este fin de semana se disputó la segunda prueba de la Liga Provincial en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. La prueba se disputó en augas del embalse de Verducido, donde volvieron a brillar los clubes Náutico O Muiño de Ribadumia y Breogán de O Grove. Ambos ocuparon la segunda y tercera plaza, respectivamente, del podio, tan solo superados por el Ría de Aldán, vencedor también en aguas del Lérez a su paso por Pontevedra.

A nivel individual, destacaron las medallas obtenidas por Iria Oubiña del Náutico O Muiño (bronce) en prebenjamines; Sofía Parada (Cambados), Marta Castiñeiras (As Torres) y Alba Baños (Depornautic) que coparon el podio en alevín B femenino; Breogán López, del As Torres, bronce en prebenjamín; Martín Figueira, del As Torres, bronce en benjamín; y Manuel José Rubial, del Náutico Pontecesures, oro en alevín A.