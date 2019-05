Una megaestructura de formación con un marcado acento de escuela española

Sergio Zarco es uno de los 25 técnicos españoles que forman parte de la estructura del Guangzhou. La conexión chino-española tiene como jefe de operaciones a Ricardo Gallego, el que fuera centrocampista del Real Madrid y de la selección española en la década de los ochenta.

"Cuando me lo propusieron era un cambio radical, pero ahora no me arrepiento para nada. Estaba entrenando en un equipo de Madrid cuando me llegó la propuesta y la verdad es que nos tratan realmente bien y tenemos todo a nuestra disposición para hacer el mejor trabajo posible", apunta Zarco.

Además, el equipo sénior del club es uno de los referentes más claros del fútbol chino. Por sus filas ya han pasado entrenadores campeones del mundo como Marcello Lippi o Luiz Felipe Scolari. Actualmente rige el banquillo Paolo Cannavaro en una segunda etapa, quien cuenta en sus filas con jugadores como Paulinho o Talisca.

La responsabilidad de llevar adelante el proyecto de cantera ha recaído especialmente en técnicos españoles, que son mayoría dentro de la representación internacional. El modelo de fútbol nacional es el que más gusta y en el que se han marcado el ejemplo a seguir.