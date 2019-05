Raquel Meaños finaliza en la séptima plaza en Castellón

Raquel Meaños debutó en la tarde de ayer en la Copa de Europa de clubes de atletismo, una competición que se desarrolló en Castellón y que hoy tiene su segunda parte para decidir la corona continental.

La atleta vilagarciana del Valencia Esports finalizó en la séptima posición de la carrera de los 800 metros lisos con una marca de 2:10.87 superando únicamente a finlandesa Heini Ikonen. La vencedora de la prueba fue la portuguesa Noelie Yarigo con un tiempo de 2:04.61.

Las ansias por conseguir una buena puntuación para el Valencia Esports quizá le jugó una mala pasada a Raquel Meaños. Ella misma reconocía que "fui como una loca detrás de la primera en los primeros 400 metros. Iba demasiado rápido para mí, pero traté de aguantar todo lo que pude. Sinceramente no supe gestionar muy bien la carrera. Pasé por el primer 400 en 59 segundos que es una barbaridad. Luego me bloquee y fui perdiendo posiciones en los últimos 200 metros".

En un ejercicio de sinceridad, la mediofondista arousana tiene claro que "fue un problema más de táctica que de capacidad, el ritmo era muy alto para mí. No elegí la táctica de carrera ideal y me terminó pasando factura". En la misma línea señala Raquel que "estoy fastidiada porque se trata de puntuar para la clasificación por clubes y no pude ayudar de la mejor manera a mi equipo".

La oportunidad para resarcirse se le presentará esta tarde dado que la vilagarciana formará parte del relevo 4x400, "no sé como está el nivel, pero nuestra idea es quedar lo más arriba en la general. Ahora toca resetear y prepararme para hacer el mejor relevo posible".