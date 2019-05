Vázquez Rogel presenta su candidatura

Francisco Vázquez Rogel ha cumplido con su palabra de presentar una candidatura a la presidencia del Arosa. Así lo hizo en la mañana de ayer en la sede del club en A Lomba acompañado de dos de sus apoyos en su carrera hacia el órgano de gestión del club: Arturo González Farto y Unai Bermúdez Canabal.

Cabe señalar que en la pasada asamblea extraordinaria, se votó a mano alzada la aprobación de un estatuto conforme al cual no se podría presentar ningún candidato que no contase con más de un año de antigüedad como socio, condición que Vázquez Rogel no cumple. Pese a ello, ha decidido seguir adelante con la presentación de su candidatura porque entiende que el hecho sucedido en la asamblea no cumplió el protocolo legal y para ello dice haber iniciado ya el proceso para demostrarlo.

En la presentación de su candidatura también dio a conocer a Unai Bermúdez como su hombre fuerte para el proyecto de reestructuración de la cantera, "que atraviesa por un proceso de degeneración evidente en las últimas temporadas cuando tiene que ser uno de los valores más importantes del club", apuntó el candidato a la presidencia.

Acerca de sus planes para acometer su proyecto, Vázquez Rogel tiene claro que "los tiempos los iremos marcando nosotros. Hemos dicho que íbamos a presentar nuestra candidatura y lo hemos hecho. Iremos descubriendo nuestras cartas a su debido tiempo".

Lo que sí descubre el empresario vilagarciano es que "vemos el club de una manera diferente a la actual. Entendemos que la sociedad avanza y la gestión deportiva debe avanzar en consonancia. No vamos a quitarle ni un solo mérito a nadie, pero lo que defendemos es nuestro pleno derecho a presentar una alternativa que entendemos apropiada y nada suicida".

Sin voluntad de anticipar los trazos gruesos de su proyecto, "eso lo sabrán los socios y se lo garantizaré antes de las votaciones", Francisco Vázquez Rogel quiere dejar muy claro que "no pretendemos ningún tipo de personalismo ni convertir este proceso en una pelea contra nadie. Nosotros iremos con nuestras ideas y con nuestros apoyos con la intención de demostrar que otro Arosa es posible, que se trata de un club con potencialidades y con un atractivo que puede ir en aumento con el garante de las cosas bien hechas en una sociedad con más de 70 años, pero con mucha vida por delante".